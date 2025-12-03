Trận đấu điên rồ của Man City

Rạng sáng 3/12, Man City dẫn 5-1 nhưng để Fulham rút ngắn tỷ số còn 4-5, thậm chí suýt bị gỡ hòa thuộc vòng 14 Premier League.

Trước đối thủ đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng, Pep Guardiola không thể ngờ rằng đội bóng của ông ghi đến 5 bàn nhưng lại có trận đấu vất vả đến tận những giây cuối cùng.

Man City thi đấu thăng hoa và dẫn chủ nhà đến 5-1 chỉ trong chưa đầy một giờ bóng lăn. Lần lượt Erling Haaland, Tijjani Reijnders và Phil Foden tỏa sáng trong hiệp một. Đầu hiệp hai, Foden hoàn tất cú đúp và Sander Berge phản lưới, giúp đội khách có bàn thứ 5. Ở chiều ngược lại, Fulham chỉ có bàn rút ngắn tỷ số của Emile Smith Rowe.

Với cá nhân Haaland, anh cán mốc 100 bàn thắng ở Premier League, trở thành cầu thủ thứ 35 làm được điều này tại giải đấu nhưng với số trận nhanh nhất lịch sử (111 trận).

2 CLB cống hiến trận cầu có 9 bàn thắng.

Dù vậy, hàng thủ lỏng lẻo lại tạo điều kiện cho Fulham ghi liền 3 bàn, rút ngắn tỷ số còn 4-5. Trong 20 phút còn lại của trận đấu, tính cả thời gian bù giờ, đội khách phải gồng mình phòng ngự và có những thời điểm tưởng chừng bị gỡ hòa.

Chút may mắn giúp "The Citizens" bảo toàn lợi thế mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Phút 90+9, CĐV Man City nín thở khi chứng kiến Gianluigi Donnarumma bị Kevin đánh bại. Tuy nhiên, bóng vẫn được hậu vệ phá ngay trên vạch vôi.

Với 3 điểm đầy chật vật tại Craven Cottage, Pep cùng học trò tạm thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Ở vòng này, "Pháo thủ" sẽ chạm trán Brentford.

Bảng xếp hạng Premier League.