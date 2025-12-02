Tân binh Man City muốn rời đi sau 6 tháng

Man City đối mặt nguy cơ khủng hoảng trong khung gỗ khi có hai thủ môn đều muốn rời đội.

James Trafford muốn rời Man City. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, James Trafford, bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng từ Burnley ở mùa hè vừa qua, đang cân nhắc tìm bến đỗ mới sau quãng thời gian không như kỳ vọng tại Etihad.

Sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma khiến Trafford gần như mất cơ hội cạnh tranh vị trí bắt chính. Kinh nghiệm và bản lĩnh vượt trội giúp thủ thành người Italy ngay lập tức được Pep Guardiola tin tưởng sau khi cập bến Man City.

Việc không được thi đấu thường xuyên đang gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của Trafford ở tuyển Anh. Mục tiêu cạnh tranh vị trí với Jordan Pickford bị chững lại, trong khi suất dự World Cup 2026 của Trafford cũng bị đe dọa bởi HLV Thomas Tuchel yêu cầu các tuyển thủ phải thi đấu đủ nhiều và ổn định.

Không chỉ Trafford, Stefan Ortega cũng đang cân nhắc rời Man City. Anh hiện chỉ là thủ môn thứ tư tại Etihad và thậm chí không được đăng ký cho các trận đấu sân khách. Đây là dấu hiệu cho thấy Ortega không còn nằm trong kế hoạch của Guardiola.

Man City sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng về tương lai của Trafford và Ortega trong tháng 1/2026, bởi họ không thể để xảy ra cuộc khủng hoảng thủ môn trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt.

