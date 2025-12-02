Nunez vỡ mộng tại Saudi Arabia

Tiền đạo người Uruguay không chứng tỏ được bản thân và muốn rời Trung Đông càng sớm càng tốt.

Nunez muốn rời Trung Đông.

Chỉ hơn một năm sau khi cập bến Al Hilal với kỳ vọng thay thế Neymar, tiền đạo người Uruguay lại rơi vào tình cảnh không như mong đợi và bắt đầu cân nhắc con đường rời Saudi Arabia ngay trong tháng 1 tới.

Sự sa sút tâm lý và việc không được thi đấu thường xuyên đang khiến Nunez phải tìm kiếm một bến đỗ mới với hy vọng tìm lại phong độ trước World Cup 2026.

Ở mùa này, cựu tiền đạo Liverpool mới được đá chính vỏn vẹn 6 trận và ghi 4 bàn. Trong gần 2 tháng qua, anh mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng và liên tục phải ngồi dự bị cho Marcos Leonardo.

Theo Fichajes, Flamengo đang chuẩn bị một kế hoạch bứt phá cho mùa giải 2025, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là tái chinh phục Copa Libertadores. Đội bóng Brazil xác định họ cần một tiền đạo đẳng cấp, giàu tốc độ và có khả năng tạo đột biến và Nunez được xem là mảnh ghép hoàn hảo.

Về phía Nunez, anh muốn được ra sân thường xuyên để duy trì vị trí tại đội tuyển Uruguay, điều mà môi trường cạnh tranh khốc liệt ở giải VĐQG Brazil có thể mang lại. Dù còn hợp đồng đến năm 2028, Al Hilal hiểu rằng nếu Nunez kiên quyết ra đi, họ sẽ buộc phải cân nhắc lời đề nghị phù hợp.