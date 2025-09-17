Nunez tỏa sáng ở AFC Champions League

|
Nunez lập công ở AFC Champions League. Ảnh: Reuters.
Trên sân nhà Kingdom Arena, Nunez vào sân đầu hiệp hai thay Tambakti. Chỉ mất 11 phút để cựu sao Liverpool có bàn đầu tiên ở AFC Champions League cho Al Hilal với pha đệm bóng chuẩn xác tung lưới đối thủ, đem về bàn gỡ hòa 1-1.
10 phút sau, Theo Hernandez - tân binh đến từ AC Milan - ấn định tỷ số 2-1 cho Al Hilal bằng cú sút xa trái phá ngoài vòng cấm, khiến thủ môn đối phương không kịp trở tay. Chiến thắng này giúp Al Hilal mở màn ấn tượng tại AFC Champions League, đồng thời là thông điệp mạnh mẽ rằng đại diện Saudi Arabia sở hữu chiều sâu đội hình và khả năng xoay chuyển trận đấu.
Với Nunez, đây là bàn thắng thứ 2 sau 2 trận liên tiếp cho Al Hilal. Hôm 14/9, anh lập công vào lưới Al Qadsiah ở Saudi Pro League.
Trong giai đoạn tiền mùa giải, Nunez tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn và 1 kiến tạo sau 3 trận cho Al Hilal. Tiền đạo người Uruguay dần thích nghi với hệ thống của HLV Simone Inzaghi, cùng việc chơi bên cạnh những đồng đội mới như Malcom, Ruben Neves hay Milinkovic-Savic.
Mùa hè vừa qua, Nunez rời Liverpool để gia nhập Al Hilal với mức phí lên tới 65 triệu euro, bao gồm các điều khoản bổ sung. Anh là bản hợp đồng được kỳ vọng thay thế Aleksandar Mitrovic để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn tại CLB.
