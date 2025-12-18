Tiến Linh, Quế Ngọc Hải chúc mừng U22 Việt Nam

Bộ đôi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Quế Ngọc Hải gửi lời chúc mừng chiến tích giành HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam tối 18/12.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan Tối 18/12, U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng U22 Thái Lan và giành tấm HCV quý giá môn bóng đá nam SEA Games 33.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngay sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games, Tiến Linh ca ngợi bản lĩnh thi đấu của U22 Việt Nam khi dù bị đối thủ dẫn trước vẫn biết cách vực dậy và giành được chiến thắng quan trọng nhất của giải đấu.

“Chúc mừng U22 Việt Nam. Các bạn là nhà vô địch không chỉ trong lòng người hâm mộ mà còn chứng minh cho tất cả thấy đội xứng đáng giành HCV. U22 Việt Nam là tập thể bản lĩnh và quyết tâm hơn”, Tiến Linh chia chia sẻ.

Tương tự, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng dành nhiều lời khen cho U22 Việt Nam: “Chúc mừng hành trình giành HCV SEA Games tuyệt vời của đội U22 Việt Nam. Chúc mừng các cầu thủ trẻ vì một trận chung kết quá nhiều cảm xúc, với chiến thắng được tạo nên từ tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc".

"Thành quả này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của toàn đội. Mong rằng chiến thắng sẽ trở thành bước đệm quan trọng để các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giúp bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các giải đấu lớn trong tương lai”, Quế Ngọc Hải cho biết thêm.

Đêm 18/12, U22 Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng vẫn xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 trong trận tranh HCV bóng đá nam SEA Games 33.

