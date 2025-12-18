Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Cơn ác mộng của bóng đá Thái Lan ở SEA Games 33

  • Thứ năm, 18/12/2025 22:46 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Tối 18/12, thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam khép lại kỳ SEA Games 33 đầy cay đắng với bóng đá Thái Lan.

U22 Thái Lan chỉ có thể nở nụ cười trong 45 phút đầu trận chung kết SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Trận thua ngay trên sân nhà Rajamangala không chỉ khiến đội chủ nhà lỡ hẹn với tấm HCV danh giá khi thua 3 trận chung kết liên tiếp, mà còn phơi bày một bức tranh u ám về sự sa sút đồng loạt ở các đội tuyển chủ lực của xứ chùa vàng tại Đại hội lần này.

Trước đó, bóng đá nữ Thái Lan sớm dừng bước ở bán kết. Hôm 14/12, đội tuyển nữ 11 người bị Philippines loại sau 120 phút hòa 1-1 và thất bại 2-4 trên chấm luân lưu. Kết quả gây bất ngờ lớn, bởi Thái Lan vốn được xem là thế lực hàng đầu khu vực ở sân chơi bóng đá nữ.

Cú sốc tiếp tục đến với futsal nữ Thái Lan. Ngày 16/12, đội chủ nhà để thua Indonesia sau loạt sút luân lưu nghẹt thở tại bán kết, qua đó không thể góp mặt ở trận tranh HCV. Việc cả ba đội tuyển quan trọng đều không hoàn thành mục tiêu vàng khiến kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà trở thành nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ Thái Lan.

Trong bức tranh ảm đạm ấy, futsal nam là điểm sáng hiếm hoi còn lại, khi đội tuyển này đứng trước cơ hội lớn giành HCV. Chiều 18/12, họ thắng futsal Việt Nam 2-1. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để xoa dịu nỗi thất vọng của một nền bóng đá vốn luôn đặt tham vọng thống trị khu vực Đông Nam Á.

SEA Games 33 vì thế trở thành lời cảnh báo rõ ràng cho bóng đá Thái Lan. Những kết quả không như kỳ vọng trên sân nhà buộc xứ chùa vàng phải nhìn lại chiến lược phát triển, đào tạo trẻ và khả năng duy trì vị thế vốn bị thách thức ngày càng mạnh mẽ từ các đối thủ trong khu vực.

Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp thua chung kết SEA Games

U22 Thái Lan gục ngã trên sân nhà khi để thua U22 Việt Nam với tỷ số 2-3, qua đó chỉ giành huy chương bạc môn bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12.

45 phút trước

11 phút bùng nổ giúp U22 Việt Nam quật ngã Thái Lan

Tối 18/12, U22 Việt Nam có màn ngược dòng cảm xúc thắng U22 Thái Lan 3-2 trong trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.

46 phút trước

Bóng đá Thái Lan lép vế trước Việt Nam trong năm 2025

Trong năm 2025, cán cân đối đầu giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam tiếp tục nghiêng về phía đội bóng áo đỏ, từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến U22.

48 phút trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

    Dinh Bac qua hay hinh anh

    Đình Bắc quá hay

    17 phút trước 22:50 18/12/2025

    0

    Đình Bắc có giải đấu ấn tượng trên đất Thái Lan, góp công lớn vào chiến tích giành HCV của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

