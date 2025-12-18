Cơn ác mộng của bóng đá Thái Lan ở SEA Games 33

Tối 18/12, thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam khép lại kỳ SEA Games 33 đầy cay đắng với bóng đá Thái Lan.

U22 Thái Lan chỉ có thể nở nụ cười trong 45 phút đầu trận chung kết SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Trận thua ngay trên sân nhà Rajamangala không chỉ khiến đội chủ nhà lỡ hẹn với tấm HCV danh giá khi thua 3 trận chung kết liên tiếp, mà còn phơi bày một bức tranh u ám về sự sa sút đồng loạt ở các đội tuyển chủ lực của xứ chùa vàng tại Đại hội lần này.

Trước đó, bóng đá nữ Thái Lan sớm dừng bước ở bán kết. Hôm 14/12, đội tuyển nữ 11 người bị Philippines loại sau 120 phút hòa 1-1 và thất bại 2-4 trên chấm luân lưu. Kết quả gây bất ngờ lớn, bởi Thái Lan vốn được xem là thế lực hàng đầu khu vực ở sân chơi bóng đá nữ.

Cú sốc tiếp tục đến với futsal nữ Thái Lan. Ngày 16/12, đội chủ nhà để thua Indonesia sau loạt sút luân lưu nghẹt thở tại bán kết, qua đó không thể góp mặt ở trận tranh HCV. Việc cả ba đội tuyển quan trọng đều không hoàn thành mục tiêu vàng khiến kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà trở thành nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ Thái Lan.

Trong bức tranh ảm đạm ấy, futsal nam là điểm sáng hiếm hoi còn lại, khi đội tuyển này đứng trước cơ hội lớn giành HCV. Chiều 18/12, họ thắng futsal Việt Nam 2-1. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để xoa dịu nỗi thất vọng của một nền bóng đá vốn luôn đặt tham vọng thống trị khu vực Đông Nam Á.

SEA Games 33 vì thế trở thành lời cảnh báo rõ ràng cho bóng đá Thái Lan. Những kết quả không như kỳ vọng trên sân nhà buộc xứ chùa vàng phải nhìn lại chiến lược phát triển, đào tạo trẻ và khả năng duy trì vị thế vốn bị thách thức ngày càng mạnh mẽ từ các đối thủ trong khu vực.