Bóng đá Thái Lan lép vế trước Việt Nam trong năm 2025

Trong năm 2025, cán cân đối đầu giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam tiếp tục nghiêng về phía đội bóng áo đỏ, từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến U22.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam chạm trán Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2024 (diễn ra đầu năm 2025). Sau hai lượt trận đầy căng thẳng, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-3, qua đó bước lên ngôi vô địch khu vực. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm, Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở một trận chung kết mang tính biểu tượng.

Tại SEA Games 33, kịch bản tiếp tục bất lợi cho bóng đá Thái Lan. Trong trận chung kết bóng đá nam tối 18/12, U22 Thái Lan để thua U22 Việt Nam 2-3 sau hiệp phụ. Bàn thắng quyết định của Thanh Nhàn trở thành bước ngoặt, khép lại nỗ lực giành HCV của đội bóng xứ chùa Vàng và khẳng định bản lĩnh của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Tính riêng trong năm 2025, các đội tuyển Thái Lan chưa giành được chiến thắng nào trước Việt Nam ở những trận đấu chính thức quan trọng. Chuỗi kết quả này phản ánh thực tế: khoảng cách giữa hai nền bóng đá được san bằng, thậm chí Việt Nam đang chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Đáng chú ý, hai thất bại của Thái Lan (ĐTQG và U22) trước Việt Nam đều diễn ra trên sân Rajamangala (Thái Lan). Điều này càng xát muối vào nỗi đau của "Voi chiến'.

Với Thái Lan, đây là lời cảnh báo rõ ràng về sự sa sút tương đối ở sân chơi khu vực. Còn với Việt Nam, năm 2025 đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng, khi chiến thắng trước đối thủ truyền thống không còn là ngoại lệ, mà dần trở thành xu hướng.