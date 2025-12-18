Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp thua chung kết SEA Games

U22 Thái Lan gục ngã trên sân nhà khi để thua U22 Việt Nam với tỷ số 2-3, qua đó chỉ giành huy chương bạc môn bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12.

Thái Lan (áo xanh) lần thứ 3 liên tiếp thua chung kết SEA Games. Ảnh: Minh Chiến

Thất bại này khiến Thái Lan lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với tấm huy chương vàng SEA Games ở ba kỳ gần nhất, nối dài chuỗi ngày kém duyên ở đấu trường trẻ khu vực.

Trước đó, tại SEA Games 31, Thái Lan để thua chính Việt Nam với tỷ số tối thiểu 0-1 trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình. Sang SEA Games 32, đội tuyển nước này tiếp tục gục ngã khi thua đậm Indonesia 2-5 trong trận đấu tranh ngôi vô địch.

Và mới nhất tại SEA Games 33, dù được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế lớn trong hiệp một, Thái Lan vẫn không thể thay đổi vận mệnh.

Ở trận chung kết tối 18/12, U22 Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và sớm thể hiện ưu thế khi dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 sau 45 phút đầu tiên. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cùng thế trận lấn lướt khiến nhiều người tin rằng Thái Lan sẽ chấm dứt chuỗi thất bại ở các trận chung kết SEA Games.

Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại tái diễn. Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam thi đấu bùng nổ, cho thấy bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc. Các học trò của HLV Kim Sang-sik ghi liền ba bàn thắng để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục, ấn định chiến thắng 3-2 và giành HCV ngay trên sân của đối thủ truyền kiếp.

Thất bại này khiến bóng đá Thái Lan tiếp tục đối mặt với nỗi ám ảnh chung kết. Ở giải đấu cấp đội tuyển gần nhất hồi đầu năm nay (ASEAN Cup), “Voi chiến” cũng để thua Việt Nam trong trận đấu cuối cùng.

