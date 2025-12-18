HLV Kim Sang-sik sở hữu thêm một danh hiệu khi giúp U22 Việt Nam lên ngôi tại SEA Games 33 tối 18/12.

HLV Kim Sang-sik giành hat-trick danh hiệu ở các đội tuyển Việt Nam.

Dù bị U22 Thái Lan dẫn trước tới 2 bàn trong 45 phút đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường ở phần còn lại của trận đấu. Từ hiệp hai, U22 Việt Nam ghi liền 3 bàn thắng để hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng, qua đó giành tấm HCV ngay trên đất Thái Lan.

Tấm HCV SEA Games 33 là danh hiệu thứ ba của HLV Kim Sang-sik kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò lên ngôi tại ASEAN Cup 2024 và giải U23 Đông Nam Á 2025.

Nếu không tính các giải giao hữu của U22 hay U23 (thời điểm HLV Kim Sang-sik trao quyền tạm thời cho các trợ lý), nhà cầm quân 48 tuổi vẫn duy trì thành tích toàn thắng khi trực tiếp dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam.

Tại vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, các đội bóng do HLV Kim Sang-sik chỉ đạo đều toàn thắng. Riêng ở vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam thắng cả 3 trận, qua đó dễ dàng giành vé vào vòng chung kết.

Tính rộng hơn, kể từ khi chính thức nắm quyền các đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đạt tỷ lệ vào chung kết 100% ở các giải đấu chính thức cấp khu vực, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối.

