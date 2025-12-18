Khẩu hình miệng của Thanh Nhàn gây chú ý

Phút 90+2 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam tiến rất gần tới khoảnh khắc định đoạt lịch sử nhờ cú sút của Thanh Nhàn.

Thanh Nhàn tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ăn bàn. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong một tình huống tạt bóng của đồng đội bên cánh trái, Thanh Nhàn đứng sẵn và tung cú volley cận thành hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ môn đội chủ nhà U22 Thái Lan kịp phản xạ xuất thần để từ chối bàn thắng mười mươi cho đội bóng áo đỏ.

Pha bóng ấy khiến cả băng ghế dự bị U22 Việt Nam bật dậy, còn Thanh Nhàn ôm đầu tiếc nuối. Ngay sau tình huống bỏ lỡ, biểu cảm của tiền đạo này, với khẩu hình miệng đầy thất vọng, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh biểu trưng cho cảm xúc nghẹt thở của trận đấu. Đó là khoảnh khắc cho thấy U22 Việt Nam ở rất gần chiến thắng đến thế nào.

Trước đó, hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Bị dẫn trước 2 bàn, U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và ghi liền hai bàn thắng chớp nhoáng, khiến chủ nhà Thái Lan phải choáng váng.

Sau 90 phút thi đấu chính thức hòa nhau 2-2, trận chung kết phải bước vào hiệp phụ trong sự căng thẳng tột độ. Khi thể lực cạn kiệt, từng pha bóng đều trở nên quý giá, và chỉ một khoảnh khắc lóe sáng cũng có thể định đoạt tấm huy chương vàng SEA Games 33.