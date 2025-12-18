Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khẩu hình miệng của Thanh Nhàn gây chú ý

  • Thứ năm, 18/12/2025 21:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phút 90+2 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam tiến rất gần tới khoảnh khắc định đoạt lịch sử nhờ cú sút của Thanh Nhàn.

Thanh Nhàn tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ăn bàn. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong một tình huống tạt bóng của đồng đội bên cánh trái, Thanh Nhàn đứng sẵn và tung cú volley cận thành hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ môn đội chủ nhà U22 Thái Lan kịp phản xạ xuất thần để từ chối bàn thắng mười mươi cho đội bóng áo đỏ.

Pha bóng ấy khiến cả băng ghế dự bị U22 Việt Nam bật dậy, còn Thanh Nhàn ôm đầu tiếc nuối. Ngay sau tình huống bỏ lỡ, biểu cảm của tiền đạo này, với khẩu hình miệng đầy thất vọng, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh biểu trưng cho cảm xúc nghẹt thở của trận đấu. Đó là khoảnh khắc cho thấy U22 Việt Nam ở rất gần chiến thắng đến thế nào.

Trước đó, hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Bị dẫn trước 2 bàn, U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và ghi liền hai bàn thắng chớp nhoáng, khiến chủ nhà Thái Lan phải choáng váng.

Sau 90 phút thi đấu chính thức hòa nhau 2-2, trận chung kết phải bước vào hiệp phụ trong sự căng thẳng tột độ. Khi thể lực cạn kiệt, từng pha bóng đều trở nên quý giá, và chỉ một khoảnh khắc lóe sáng cũng có thể định đoạt tấm huy chương vàng SEA Games 33.

Tuyển futsal Việt Nam gục ngã trước Thái Lan

Đội tuyển futsal Việt Nam chơi nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 33 tối 18/12.

2 giờ trước

Thùy Trang là độc bản SEA Games

Bốn tấm HCV SEA Games, hai môn thi đấu, một sự nghiệp bền bỉ hiếm có. Trần Thị Thùy Trang không chỉ chinh phục đỉnh cao, cô còn định nghĩa lại giá trị của sự cống hiến trong bóng đá nữ Việt Nam.

4 giờ trước

HAGL trượt dài dưới đáy bảng V.League

Chiều tối 18/12, HAGL thua đậm CAHN với tỷ số 1-3 trên sân nhà Pleiku thuộc trận đá bù vòng 4 V.League 2025/26.

4 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

    Dinh Bac qua hay hinh anh

    Đình Bắc quá hay

    18 phút trước 22:50 18/12/2025

    0

    Đình Bắc có giải đấu ấn tượng trên đất Thái Lan, góp công lớn vào chiến tích giành HCV của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

