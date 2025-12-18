Đình Bắc quá hay

Đình Bắc có giải đấu ấn tượng trên đất Thái Lan, góp công lớn vào chiến tích giành HCV của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Đình Bắc rực sáng ở SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu

Đêm 18/12, U22 Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 nhưng vẫn thắng ngược 3-2 trong trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Chính Đình Bắc là người thực hiện quả phạt đền thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U22 Việt Nam ngay đầu hiệp hai. Pha lập công này giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik lấy lại tinh thần, vùng lên mạnh mẽ và từng bước lật ngược thế cờ đầy cảm xúc.

Ở 3 trong tổng số 4 trận tại SEA Games 33, Đình Bắc đều in dấu giày vào các bàn thắng của U22 Việt Nam. Tiền đạo của CAHN lập cú đúp vào lưới U22 Lào, kiến tạo trước U22 Malaysia và đóng góp thêm một bàn trong chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan.

Riêng ở trận gặp U22 Philippines, dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, Đình Bắc vẫn thi đấu nổi bật khi tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, tham gia tranh chấp và giữ nhịp lối chơi chung. Sự xông xáo và bền bỉ của anh giúp U22 Việt Nam duy trì sức ép liên tục, tạo tiền đề cho những khoảnh khắc bùng nổ ở cuối trận.

Sau chiến thắng trước U22 Philippines, Đình Bắc cũng có lần thứ ba nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Ở độ tuổi còn rất trẻ, tiền đạo này cho thấy sự chững chạc, bản lĩnh và tinh thần thủ lĩnh hiếm có, trở thành nhân tố đặc biệt quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik tại U22 Việt Nam.

