Đình Bắc nói gì sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan?

Thủ quân U22 Việt Nam không giấu nổi niềm vui sướng sau khi giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

"Tôi đã cháy với 200% sức lực ngày hôm nay. Với tôi và đồng đội, vô địch trên đất Thái Lan mang đến cảm giác rất hạnh phúc. Cảm ơn người hâm mộ đến sân, cảm ơn cả những người đã theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Tôi yêu các bạn rất nhiều", Đình Bắc vừa thở dốc, vừa chia sẻ sau 120 phút vắt kiệt sức lực trên sân Rajamangala.

Với cá nhân Đình Bắc, đây là giải đấu không thể quên, khi anh chủ động xin HLV Mano Polking rời CAHN, tập trung sớm với U22 để dự SEA Games. Nỗ lực và quyết tâm của số 7 đã mang về quả ngọt là tấm huy chương vàng bóng đá SEA Games. Bản thân anh cũng có 3 lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

U22 Việt Nam đưa người hâm mộ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ hy vọng, thất vọng rồi vỡ òa trong niềm sung sướng. Sau khi bị dẫn 2-0 sau hiệp một, tưởng chừng trận chung kết an bài nhưng không, tinh thần bất khuất của các cầu thủ cùng sự điều chình chuẩn xác của HLV Kim Sang-sik giúp U22 Việt Nam lột xác trong hiệp hai.

Lần lượt Đình Bắc, Lý Đức ghi dấu ấn giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2, trước khi Thanh Nhàn đặt dấu chấm hết cho chủ nhà bằng cú đá bồi chuẩn xác từ cự ly gần ở hiệp phụ, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng trước "Voi chiến".

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui vỡ òa của ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ có mặt tại Rajamangala. Ông Kim Sang-sik có lần thứ 2 liên tiếp hạ Thái Lan ngay trên sân khách ở một trận chung kết, sau chức vô địch ASEAN Cup hồi đầu năm. Bóng đá nam Việt Nam cũng khép lại năm 2025 như mơ với cú hat-trick vô địch khu vực ở cấp đội tuyển, U23 và U22.