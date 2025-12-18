Mạng xã hội Việt Nam bùng nổ sau tấm HCV của tuyển U22

Đêm 18/12, chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tạo nên làn sóng cảm xúc bùng nổ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

U22 Việt Nam có chiến thắng cảm xúc. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngay sau khoảnh khắc Thanh Nhàn ghi bàn quyết định ở hiệp phụ, cộng đồng người hâm mộ Việt Nam đồng loạt "vỡ trận", chia sẻ niềm hân hoan, tự hào và thán phục.

Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều cổ động viên ví chiến thắng này như một màn "phá bùa" ngay trên đất Thái. Những bình luận nhắc đến yếu tố "ma thuật", "bản lĩnh thép" hay "DNA chiến thắng" xuất hiện dày đặc, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của người hâm mộ vào vị thế mới của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Không ít ý kiến cho rằng tỷ số 3-2 trở thành biểu tượng cho những cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Việt Nam và Thái Lan, nơi đội bóng áo đỏ luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, người hâm mộ cũng dành nhiều lời khen cho dấu ấn chiến thuật của ban huấn luyện, đặc biệt HLV Kim Sang-sik. Những quyết định điều chỉnh nhân sự, cách tổ chức lối chơi và tinh thần không buông xuôi của U22 Việt Nam được xem là chìa khóa tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ. Nhiều cổ động viên khẳng định đây là một trong những trận đấu xứng đáng được ghi vào lịch sử SEA Games.

Hình ảnh các cầu thủ thi đấu kiên cường, cùng khoảnh khắc cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc của Thanh Nhàn, nhanh chóng trở thành tâm điểm lan truyền. Từ người trẻ đến người lớn tuổi, từ những fan lâu năm đến khán giả trung lập, tất cả đều chung một cảm xúc tự hào khi bóng đá Việt Nam thêm một lần khuất phục đối thủ nhiều duyên nợ.

Chiến thắng thổi bùng niềm tin, sự gắn kết và tình yêu bóng đá trong lòng người hâm mộ. Với nhiều CĐV, đêm SEA Games 33 khép lại bằng một cảm giác bùng nổ hơn bao giờ hết.

