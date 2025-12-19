Kế hoạch của U22 Việt Nam sau SEA Games 33

Sau chiến dịch SEA Games 33, U22 Việt Nam nhanh chóng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xây dựng lộ trình chuẩn bị mới.

U22 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: Duy Hiệu

Kết thúc giải đấu trên đất Thái Lan với tấm HCV, U22 Việt Nam sẽ sang Qatar tập huấn và thi đấu giao hữu trong giai đoạn đầu năm 2026. Đây được xem là bước chạy đà then chốt trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào Vòng chung kết U23 châu Á 2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026.

Kế hoạch này được thống nhất trong cuộc làm việc giữa Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA), bên lề cuộc họp các ban chức năng của FIFA tại Doha.

Hai liên đoàn tái khẳng định cam kết hợp tác trên nền tảng Biên bản ghi nhớ đã ký từ tháng 5/2023. Theo đó, Qatar tiếp tục đóng vai trò là đối tác chiến lược, hỗ trợ Việt Nam về điều kiện tập huấn, cơ sở vật chất cũng như bố trí các đối thủ giao hữu chất lượng cho các đội tuyển trẻ.

Trong thời gian tập huấn tại Qatar, U22 Việt Nam dự kiến thi đấu ít nhất một trận giao hữu quốc tế. Đây là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm nhân sự mới và hoàn thiện các phương án chiến thuật trong môi trường thi đấu có cường độ cao.

VFF kỳ vọng đợt tập huấn này sẽ giúp U22 Việt Nam nâng tầm về thể lực, bản lĩnh thi đấu và khả năng thích nghi với áp lực, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tiến sâu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Sau SEA Games 33, hành trình mới của U22 Việt Nam sẽ khởi động với sự chuẩn bị bài bản và tham vọng rõ ràng hơn bao giờ hết.

