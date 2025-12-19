Báo chí khu vực: 'Trận chung kết SEA Games điên rồ'

Trên các mặt báo Đông Nam Á, thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam tối 18/12 không được nhìn như một cú ngã ngẫu nhiên.

Báo Hàn Quốc ca ngợi U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu

Ngược lại, truyền thông khu vực phân tích trận chung kết như hệ quả của sự đứt gãy toàn diện về tâm lý và khả năng kiểm soát thế trận trong hiệp hai. Dẫn trước 2-0, chơi trên sân nhà Rajamangala, Thái Lan tưởng như đặt một tay vào tấm HCV. Nhưng từ thời điểm ấy, trận đấu lại bước sang một kịch bản hoàn toàn khác.

Sai lầm của U22 Thái Lan

SiamSport là tờ báo Thái Lan mô tả rõ ràng nhất bước ngoặt ấy. Theo SiamSport, hiệp hai mở ra “theo cách không ai ngờ tới”, khi sai lầm dẫn đến quả phạt đền khiến thế trận đảo chiều.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Việt Nam không chỉ làm thay đổi bảng điện tử, mà còn làm lung lay sự tự tin của đội chủ nhà. Kể từ khoảnh khắc đó, U22 Thái Lan rơi vào trạng thái choáng váng, đánh mất nhịp chơi và khả năng kiểm soát.

Cùng quan điểm, Matichon và Thairath cho rằng Thái Lan không sụp đổ vì yếu chuyên môn, mà vì không chịu được áp lực khi kịch bản đổi chiều. Những bài bình luận trên hai tờ báo này nhấn mạnh việc đội chủ nhà không giữ được sự bình tĩnh cần thiết ở một trận chung kết.

Đáng chú ý, SiamSport còn thẳng thắn nhận định U22 Thái Lan “hoàn toàn có thể thua ngay trong 90 phút”, và việc kéo trận đấu vào hiệp phụ chỉ như cách trì hoãn một kết cục đã được báo trước.

Ở Malaysia, cách tiếp cận có phần điềm tĩnh hơn. Harian Metro và New Straits Times mô tả chiến thắng của U22 Việt Nam là “ngoạn mục” và “đầy cảm xúc”, nhưng không xem đó là kết quả của may mắn. Các bài viết nhấn mạnh rằng Việt Nam thắng nhờ bản lĩnh, khả năng tận dụng thời điểm và sự kiên trì trong cách chơi.

U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 xứng đáng.

Theo truyền thông Malaysia, trận chung kết SEA Games 33 là lời cảnh báo rõ ràng cho các đối thủ trong khu vực: Việt Nam bước sang một ngưỡng mới, nơi họ đủ khả năng kiểm soát cảm xúc trong những trận cầu đỉnh cao.

Báo chí Indonesia nhìn trận đấu bằng lăng kính rộng hơn. Các trang như Bola, DetikSport hay Kompas gọi chung kết SEA Games 33 là “kịch bản điên rồ”, nhưng đồng thời coi U22 Việt Nam là hình mẫu mới của bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Theo các phân tích này, Thái Lan không thua vì thiếu tài năng, mà vì không giữ được sự cân bằng chiến thuật và tâm lý sau giờ nghỉ. Trong khi đó, Việt Nam cho thấy khả năng chịu áp lực và phản ứng tích cực, điều mà bóng đá khu vực từng thiếu trong những trận đấu lớn.

Tại Singapore, giọng điệu trung lập và chừng mực được duy trì. The Straits Times và TODAY Online đánh giá chung kết SEA Games 33 là một trong những trận đấu có chất lượng cao nhất của giải trong nhiều năm. Truyền thông Singapore chỉ ra rằng sự khác biệt nằm ở tâm lý thi đấu.

Việt Nam không hoảng loạn khi bị dẫn sâu, không phá vỡ cấu trúc lối chơi và không tìm kiếm những giải pháp cực đoan. Ngược lại, Thái Lan không kịp thích nghi khi thế trận xoay chiều, để rồi đánh mất quyền kiểm soát.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan ngay trên sân đối thủ.

U22 Việt Nam thắng xứng đáng

Điểm chung trong cách nhìn của báo chí Đông Nam Á là sự thừa nhận: U22 Việt Nam thắng xứng đáng. Không còn những lập luận dựa trên danh tiếng hay lịch sử. Trận đấu được quyết định bởi bản lĩnh ở thời khắc then chốt. Khi áp lực tăng cao, đội nào giữ được cái đầu lạnh và niềm tin sẽ là đội chiến thắng.

Đáng chú ý, ngay cả truyền thông Thái Lan cũng không bi kịch hóa thất bại. Nhiều bài viết trên SiamSport và Matichon kêu gọi nhìn SEA Games như một giải đấu truyền thống, không phải thước đo duy nhất cho sự phát triển. Tuy nhiên, họ đồng thời thừa nhận bóng đá Thái Lan cần nhìn lại cách chuẩn bị cho các đội trẻ, đặc biệt là khả năng duy trì sự ổn định khi đối mặt nghịch cảnh.

Với phần còn lại của Đông Nam Á, chung kết SEA Games 33 được xem là một dấu mốc. Việt Nam không còn là đội bóng sống nhờ khoảnh khắc hay cảm hứng. Họ được nhìn nhận như một tập thể biết chờ đợi, biết chịu đựng và biết tung đòn quyết định đúng lúc. Đó là phẩm chất của một đội bóng đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

SEA Games 33 vì thế không chỉ khép lại bằng một tấm HCV. Trên mặt báo Đông Nam Á, nó mở ra một câu hỏi lớn: khi trật tự cũ lung lay, ai đủ bản lĩnh để định hình trật tự mới? Sau đêm Bangkok, nhiều tờ báo trong khu vực dường như đã có câu trả lời.

