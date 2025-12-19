Tuyển nữ chịu oan, U22 Việt Nam hưởng một trận chung kết công tâm

Trong một giải đấu đầy tranh cãi về công tác trọng tài, những giọt nước mắt của các cô gái lại góp phần bảo vệ tấm HCV lịch sử của các chàng trai U22 Việt Nam.

Việt Nam chiến thắng nhờ trọng tài công tâm.

Không ai mong muốn một bi kịch để mở đường cho vinh quang. Nhưng tại SEA Games 33, chính nỗi oan khuất của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết vô tình trở thành “lá chắn” cho sự công bằng ở trận tranh HCV của tuyển nam.

Nỗi oan của tuyển nữ và áp lực buộc AFC phải hành động

Trước khi trái bóng của trận chung kết bóng đá nam lăn trên sân Rajamangala tối 18/12, bóng đá Việt Nam trải qua một trong những khoảnh khắc cay đắng nhất ở cấp độ khu vực. Đội tuyển nữ Việt Nam bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết gặp Philippines, dẫn đến thất bại trên chấm luân lưu trong sự uất ức và bất lực. Đó không chỉ là một sai sót thông thường, mà là lỗi trọng tài nghiêm trọng ở thời điểm mang tính bước ngoặt, trực tiếp làm thay đổi cục diện trận đấu.

Sự việc lớn đến mức Liên đoàn Bóng đá châu Á buộc phải chính thức lên tiếng. Đại diện AFC gặp trực tiếp lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thừa nhận sai lầm, bày tỏ sự tiếc nuối và cam kết rà soát, xử lý để tránh tái diễn. Trong bối cảnh SEA Games không áp dụng VAR cho bóng đá, lời thừa nhận ấy mang ý nghĩa đặc biệt: nó cho thấy uy tín của công tác trọng tài tại giải đấu đang bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

Chính “vết nứt” ấy tạo ra áp lực chưa từng có cho ban tổ chức và AFC trước trận chung kết bóng đá nam. Sau bê bối ở trận chung kết nữ, mọi con mắt đều đổ dồn vào tổ trọng tài của trận chung kết nam, nơi chỉ cần thêm một sai sót cũng có thể biến SEA Games 33 thành một cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự.

Trong bối cảnh ấy, việc AFC phân công và có lẽ là làm lại công tác tư tưởng cho trọng tài người Iran, Mooud Bonyadifard điều khiển trận chung kết bóng đá nam là một thông điệp rất rõ ràng. Ông không phải gương mặt xa lạ. Được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2013, Bonyadifard từng cầm còi ở Asian Cup, AFC Champions League và nhiều trận vòng loại World Cup khu vực châu Á. Đây là mẫu trọng tài quen với áp lực sân vận động chật kín và những trận đấu có tính đối đầu cao.

Trọng tài Mooud Bonyadifard cứu vãn danh dự cho AFC.

“Thần công lý” Bonyadifard và sự minh bạch mang tính quyết định

Và trên sân, ông điều khiển trận đấu đúng như kỳ vọng: bình tĩnh, quyết đoán và không bị chi phối bởi bất kỳ sức ép nào từ khán đài hay lợi thế chủ nhà. Tình huống then chốt đầu hiệp hai là minh chứng rõ nhất. Khi Đình Bắc thoát xuống đối mặt và buộc thủ môn Thái Lan phải phạm lỗi trong vòng cấm, đó là khoảnh khắc mà nhiều trọng tài “yếu bóng vía” có thể bỏ qua

Nhưng Bonyadifard không do dự, nhất là trong bối cảnh không có VAR. Ông dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền, mở ra bước ngoặt cho cuộc lội ngược dòng của U22 Việt Nam. Nếu là trọng tài từng mắc sai lầm ở trận chung kết nữ, hoặc là trọng tài điều khiển trận bán kết Thái Lan - Malaysia, rất có thể Việt Nam đã bị từ chối cơ hội sống còn này với những lý do quen thuộc như “không quan sát kịp”.

Tương tự, ở bàn gỡ hòa 2-2, sức ép lại đổ dồn về phía trọng tài. Các cầu thủ Thái Lan dường như cho rằng có va chạm trong 5,5 m của cầu thủ Việt Nam với thủ môn Thái Lan và xô đẩy hậu vệ Waris khiến cầu thủ này phản lưới. Trong một kịch bản khác, bàn thắng ấy hoàn toàn có thể bị khước từ để chiều lòng chủ nhà. Nhưng một lần nữa, quyết định của Bonyadifard đứng vững trên tiêu chí chuyên môn, giúp Việt Nam tiếp tục trận đấu trong sự minh bạch.

Không quá lời khi nói rằng, chính sự oan ức “ngút trời” của đội tuyển nữ đã buộc AFC phải hành động quyết liệt, qua đó tạo ra một môi trường công bằng hơn cho trận chung kết nam. Nếu không có bê bối ấy, rất có thể U22 Việt Nam phải đối mặt với một trọng tài kém bản lĩnh, chịu sức ép chủ nhà và sẵn sàng đưa ra những quyết định bất lợi trong các tình huống nhạy cảm.

Các cầu thủ nữ không trực tiếp ghi bàn, không xuất hiện trên bảng tỷ số của trận chung kết nam. Nhưng bằng chính nỗi đau và sự kiên cường của mình, họ đã góp phần bảo vệ sự công bằng cho bóng đá Việt Nam. Tấm HCV của U22 Việt Nam vì thế không chỉ là chiến thắng của một đội bóng, mà còn là sự ghi nhận âm thầm dành cho những cô gái đã chấp nhận thiệt thòi để bóng đá Việt Nam được đối xử công bằng hơn trên sân cỏ khu vực.