Saha: 'Đến lúc McTominay nghĩ tới Real, Barca'

  • Thứ sáu, 28/11/2025 18:15 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Cựu tiền đạo Louis Saha khuyên Scott McTominay không nên phí thời gian cân nhắc trở về Anh thời điểm này.

McTominay đang bay cao ở Italy.

Saha cho rằng phong độ của McTominay ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Sau mùa giải bùng nổ đưa Napoli lên ngôi Serie A, rồi tới cú móc bóng ngoạn mục giúp Scotland giành vé dự World Cup 2026 sau 28 năm, Saha khẳng định tiền vệ này bước vào nhóm cầu thủ có thể nghĩ đến những bến đỗ lớn nhất châu Âu.

Saha nói thẳng: "Tôi không tin cầu thủ đang đạt phong độ như vậy sẽ tới Everton. Nghe những tin đồn đó mà tôi còn thấy bất ngờ. Cậu ấy đang chơi thứ bóng đá tốt nhất sự nghiệp. Có thể sau này Premier League sẽ phù hợp với McTominay, nhưng hiện tại thì không, đặc biệt không phải Everton".

Theo Saha, đẳng cấp của McTominay phải được đặt ở những nấc thang cao hơn như Real Madrid, Barcelona hay thậm chí Bayern Munich. "Cậu ấy có đủ trình độ để chơi cho những CLB như vậy. Không hề có ý thiếu tôn trọng Everton, nhưng họ không ở mức đó", Saha nhấn mạnh.

Theo Opta, kể từ khi ra mắt Napoli ở mùa 2024/25, McTominay là tiền vệ đến từ Serie A tham gia vào nhiều bàn thắng nhất (24 bàn, gồm 18 pha lập công và 6 pha kiến tạo) trên mọi đấu trường.

Dưới sự chỉ đạo của Antonio Conte, McTominay không còn bị giới hạn trong vai trò thu hồi bóng hay hỗ trợ phòng ngự. Anh được tự do dâng cao, trở thành mũi tấn công nguy hiểm từ tuyến giữa với khả năng dứt điểm đa dạng.

Hôm 26/11, McTominay tiếp tục tỏa sáng khi góp công với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, giúp Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Qarabag trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Anh Quân

