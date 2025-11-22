Premier League dậy sóng vì McTominay

Hàng loại CLB lớn sẵn sàng đưa tiền vệ người Scotland trở lại giải Ngoại hạng Anh,

McTominay được hàng loạt CLB săn đón.

Theo TEAMtalk, Arsenal liên hệ với đại diện của Scott McTominay về khả năng trở lại Ngoại hạng Anh của cầu thủ sinh năm 1996. Ngoài ra, Tottenham Hotspur, Everton và thậm chí cả Manchester United, đều liên hệ với tiền vệ xuất thân từ lò Carrington.

Một nguồn tin thân cận với McTominay tại Napoli tiết lộ: “Trái tim của Scott vẫn hướng về Ngoại hạng Anh. Nhưng bến đỗ tiếp theo của cậu ấy phải có tham vọng phù hợp. McTominay cũng phải được trao một vai trò phù hợp. Cậu ấy không bận tâm quá nhiều về tiền lương mà chỉ muốn xây dựng sự nghiệp".

Trước đó, Everton được cho là đã mức giá 62 triệu bảng, vượt kỷ lục 50 triệu bảng từng bỏ ra cho Richarlison năm 2018. HLV David Moyes tin McTominay có thể tái hiện vai trò kiểu Marouane Fellaini trước đây.

"Ông ấy đánh giá rất cao khả năng băng lên từ tuyến hai của McTominay, điều có thể tạo ra khác biệt lớn trong các pha chuyển trạng thái", nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, Napoli và HLV Antonio Conte xem McTominay là trụ cột không thể thay thế, đặc biệt khi đội bóng đang chinh chiến ở cả Champions League. Việc anh rời Serie A ngay lúc đỉnh cao vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Gia nhập Napoli với giá 25,4 triệu bảng năm 2024, McTominay thích nghi thần tốc, ghi 13 bàn ngay mùa đầu và cùng đội bóng vô địch Serie A. Phong độ chói sáng giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A và xếp thứ 18 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025.