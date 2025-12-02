Tiền vệ Scott McTominay giành giải Cầu thủ hay nhất Serie A mùa 2024/25 tại lễ trao giải Gran Gala del Calcio 2025 hôm 1/12.

McTominay thắng thêm giải thưởng.

Gran Gala del Calcio được xem là giải thưởng tương đồng với giải PFA tại Anh, do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp tại giải đấu đó bầu chọn. Trước đó, McTominay được ban tổ chức Serie A vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa 2024/25.

Tuyển thủ Scotland có một mùa giải đầu tiên chói sáng trong màu áo Napoli, góp công lớn giúp đội bóng đoạt Scudetto lần thứ hai trong ba năm (2023 và 2025).

McTominay thể hiện khả năng thích nghi nhanh chóng, hỗ trợ phòng ngự hiệu quả và liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Những màn trình diễn ấn tượng của anh dưới thời HLV Antonio Conte giúp tiền vệ này trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất tại Serie A.

Thành tích ấn tượng của McTominay còn giúp anh góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2025, vượt qua nhiều ngôi sao sáng giá như Erling Haaland và Jude Bellingham trên bảng xếp hạng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn bùng nổ của anh tại Napoli.

Từ đầu mùa 2025/26, McTominay ghi 2 bàn và góp 2 kiến tạo sau 12 trận tại Serie A. Ở Champions League, anh cũng đã có 3 pha lập công sau 5 lần ra sân, cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng dù chỉ là một tiền vệ.

Tất cả bàn thắng trận Palace 1-2 MU Tối 30/11, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palce 2-1 thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.