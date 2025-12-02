Fabrizio Romano hé lộ bến đỗ của Ramos

Sau quãng thời gian ngắn thi đấu tại Rayados de Monterrey, trung vệ huyền thoại 39 tuổi người Tây Ban Nha quyết định rời Mexico để tìm kiếm một thử thách đỉnh cao mới.

Ramos có thể đến Italy.

"Ramos không muốn kết thúc sự nghiệp trong im lặng. Anh muốn giải nghệ ở châu Âu, nơi danh tiếng và tham vọng của anh được thử thách đúng mức", Fichajes tiết lộ.

Theo nhà báo chuyên san tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, bến đỗ tiềm năng nhất của Ramos lúc này là Juventus. Đội bóng thành Turin đang phải đối mặt với sự thiếu ổn định nơi hàng phòng ngự, đặc biệt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

"Bianconeri" đánh giá cao kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc và khả năng tổ chức hàng thủ của Ramos, những yếu tố mà một đội hình trẻ của CLB chủ sân Allianz rất cần để hướng tới mục tiêu trở lại vị thế cạnh tranh ở Serie A.

Mặc dù vẫn chưa có cuộc đàm phán chính thức, Juventus được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của trung vệ người Tây Ban Nha. Tại Italy, Ramos sẽ tìm thấy môi trường phù hợp với phong cách thi đấu của mình: giàu tính chiến thuật, cường độ kiểm soát và nhiều thử thách đỉnh cao để anh duy trì phong độ và biết đâu, lão tướng sinh năm 1986 lại được dự kỳ World Cup cuối cùng trước khi giải nghệ.

Ngoài Juventus, AC Milan được cho là cũng đang theo dõi Ramos. Tiếp nối thành công của thương vụ Luka Modric, CLB chủ sân San Siro nuôi tham vọng sở hữu cả hai cầu thủ đẳng cấp thế giới dưới dạng miễn phí gồm Robert Lewandowski và Ramos.