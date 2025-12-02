Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Fabrizio Romano hé lộ bến đỗ của Ramos

  • Thứ ba, 2/12/2025 06:47 (GMT+7)
Sau quãng thời gian ngắn thi đấu tại Rayados de Monterrey, trung vệ huyền thoại 39 tuổi người Tây Ban Nha quyết định rời Mexico để tìm kiếm một thử thách đỉnh cao mới.

Ramos có thể đến Italy.

"Ramos không muốn kết thúc sự nghiệp trong im lặng. Anh muốn giải nghệ ở châu Âu, nơi danh tiếng và tham vọng của anh được thử thách đúng mức", Fichajes tiết lộ.

Theo nhà báo chuyên san tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, bến đỗ tiềm năng nhất của Ramos lúc này là Juventus. Đội bóng thành Turin đang phải đối mặt với sự thiếu ổn định nơi hàng phòng ngự, đặc biệt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

"Bianconeri" đánh giá cao kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc và khả năng tổ chức hàng thủ của Ramos, những yếu tố mà một đội hình trẻ của CLB chủ sân Allianz rất cần để hướng tới mục tiêu trở lại vị thế cạnh tranh ở Serie A.

Mặc dù vẫn chưa có cuộc đàm phán chính thức, Juventus được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của trung vệ người Tây Ban Nha. Tại Italy, Ramos sẽ tìm thấy môi trường phù hợp với phong cách thi đấu của mình: giàu tính chiến thuật, cường độ kiểm soát và nhiều thử thách đỉnh cao để anh duy trì phong độ và biết đâu, lão tướng sinh năm 1986 lại được dự kỳ World Cup cuối cùng trước khi giải nghệ.

Ngoài Juventus, AC Milan được cho là cũng đang theo dõi Ramos. Tiếp nối thành công của thương vụ Luka Modric, CLB chủ sân San Siro nuôi tham vọng sở hữu cả hai cầu thủ đẳng cấp thế giới dưới dạng miễn phí gồm Robert Lewandowski và Ramos.

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

