Nước đi không ai ngờ của Sergio Ramos

Trung vệ người Tây Ban Nha được cho là đã liên hệ với Real Madrid sau khi rời Mexico.

Ramos muốn trở lại Real Madrid.

Theo Defensa Central, Real Madrid đang cân nhắc một đề nghị bất ngờ đến từ chính huyền thoại của CLB, Sergio Ramos. "Trung vệ 38 tuổi chủ động liên hệ với ban lãnh đạo để bày tỏ mong muốn trở lại hỗ trợ đội bóng bằng một hợp đồng ngắn hạn kéo dài đến cuối mùa giải", trang tin Tây Ban Nha tiết lộ.

Theo nguồn tin thân cận, Ramos khẳng định sẵn sàng chấp nhận mức lương rất thấp và vai trò dự bị nếu cần thiết. Điều quan trọng với cựu đội trưởng không phải là vị trí, mà là được một lần nữa khoác lên mình màu áo Real Madrid và giúp đỡ đội bóng trong giai đoạn khó khăn. Anh xem đây như “một lời chia tay đúng nghĩa” với sân Bernabeu sau khi rời đi vào năm 2021.

Động thái chủ động của Ramos khiến Real Madrid hoàn toàn bất ngờ. Ban lãnh đạo vốn không có kế hoạch bổ sung trung vệ trong tháng 1, nhưng lời đề nghị đầy thiện chí này có thể khiến họ phải xem xét lại.

Ramos sẽ trở thành cầu thủ tự do vào đầu năm, giúp thương vụ không phát sinh chi phí chuyển nhượng. Hơn nữa, anh vẫn duy trì thể trạng tốt và tin rằng bản thân có thể đóng góp ngay lập tức. Ở mùa vừa qua, lão tướng sinh năm 1986 đã chơi 18 trận, ghi 2 bàn cho Monterrey.

Trong bối cảnh đội hình Real Madrid sở hữu nhiều cầu thủ trẻ ở hàng thủ, kinh nghiệm, sự lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của Ramos là điều không thể xem nhẹ.