Bóng đá Thái Lan không còn đường lùi tại SEA Games 33

Để chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games, LĐBĐ Thái Lan làm chuyện bất thường là tổng động viên đến 50 cầu thủ tập luyện từ 1 tháng trước trận ra quân.

Thái Lan khát khao trở lại ngai vàng khu vực.

Trong suốt nhiều thập kỷ, bóng đá Thái Lan từng là biểu tượng của sự thống trị tuyệt đối tại Đông Nam Á. Ngôi vô địch AFF Cup hay tấm huy chương vàng SEA Games đến với “Voi chiến” như một điều tất yếu, phản ánh nền tảng bóng đá đi trước khu vực cả về trình độ lẫn tư duy.

Thái Lan từ “ông vua khu vực” đến “vua không ngai”

Thế nhưng, bóng đá không bao giờ đứng yên, và sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ, đặc biệt là Việt Nam khiến vị thế tưởng như bất khả xâm phạm của người Thái lung lay rõ rệt. Bước vào năm 2025, Thái Lan hiểu rằng họ cần một lời khẳng định mới. Và không gì mang tính biểu tượng hơn việc giành lại tấm HCV SEA Games ngay trên sân nhà Rajamangala, nơi bóng đá Thái Lan từng nhiều lần bước lên đỉnh nhưng cũng quá lâu không còn được tận hưởng vinh quang ấy.

Trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, Thái Lan từng được xem là hình mẫu của sự vượt trội. Họ nhiều lần đăng quang AFF Cup, giữ số lần vô địch SEA Games kỷ lục, và thường xuyên là chuẩn mực để các nền bóng đá khác học hỏi. Tuy nhiên, vòng quay thời thế đã đổi chiều.

Dù Thái Lan hiện vẫn giữ vị trí số một Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, danh hiệu lại không còn mỉm cười với họ. Đội tuyển quốc gia bị Việt Nam đánh bại ở AFF Cup 2024, còn đội U22 chưa một lần giành lại HCV SEA Games kể từ năm 2017. Một khoảng trống dài đến mức chính bóng đá Thái cũng phải giật mình nhìn lại.

Các cầu thủ trẻ Thái Lan trải qua thời gian dài không thành công.

Người Thái giờ đây không còn chìm trong ảo vọng rằng họ là thế lực siêu nhiên của khu vực. Họ khao khát vươn ra châu lục và thế giới, nhưng lại nhận ra rằng để làm được điều ấy, họ cần lấy lại nền tảng cơ bản: vị thế số một Đông Nam Á.

Và SEA Games 2025, tổ chức ngay tại Bangkok, trở thành phép thử tối quan trọng. Không chỉ vì áp lực “bắt buộc phải vô địch” trên sân nhà, mà bởi nếu tiếp tục lỡ hẹn với tấm HCV, bóng đá Thái Lan sẽ đối mặt với khủng hoảng niềm tin, thứ có thể kéo họ tụt lại phía sau trong hành trình cạnh tranh lâu dài.

Tổng động viên quy mô lớn

Ý thức được tính chất sống còn của giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan hành động với quyết tâm chưa từng có ở cấp độ U22. Từ đầu tháng 11, tức một tháng trước khi trận mở màn diễn ra, họ triệu tập danh sách sơ bộ lên đến 50 cầu thủ. Đó không chỉ là sự mở rộng về lượng, mà còn là phép thử nhằm “đãi cát tìm vàng”, tìm ra những gương mặt phù hợp nhất cho mục tiêu tối thượng: giành HCV.

Các CLB Thái Lan, vốn không phải lúc nào cũng dễ dàng nhả người, lần này cũng chấp nhận hy sinh lợi ích riêng. Họ hiểu rằng bóng đá quốc gia đang ở thời điểm quyết định, và nếu đội U22 thất bại, hệ quả sẽ không chỉ nằm trong một kỳ SEA Games mà có thể ảnh hưởng đến niềm tin toàn hệ thống.

Nhờ sự đồng lòng đó, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul có đầy đủ lực lượng để sàng lọc trong ba tuần liên tục, trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tối ưu nhất gồm những cái tên nổi bật như Iklas Sanhon, Kokana Khamyok, Yotsakorn Burapha hay Seksan Ratri...

Không khí tại đội tuyển lúc này thể hiện rõ tinh thần “không nói nhiều, chỉ làm thật”. Bất kể thời tiết khó chịu hay quỹ thời gian hạn hẹp, các cầu thủ Thái Lan vẫn tập luyện nghiêm túc, tập trung tối đa vào chiến thuật và sửa chữa các sai sót cá nhân.

Các trụ cột cũng thể hiện sự khiêm tốn hiếm thấy. Họ không cho phép bản thân chủ quan trước các đối thủ như Timor-Leste hay Singapore, dù trên lý thuyết Thái Lan vượt trội. Mục tiêu vàng SEA Games được xem như một nhiệm vụ bắt buộc, và toàn đội hiểu rằng họ phải tiếp cận giải đấu bằng sự thận trọng cao nhất.

Các cầu thủ trẻ Thái Lan tích cực tập luyện.

Trước buổi tập, Yotsakorn Nathasit, tiền vệ của CLB Khon Kaen United, chia sẻ: "Buổi tập gần đây rất tốt. Chúng tôi tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Huấn luyện viên cố gắng nhấn mạnh việc sửa chữa các lỗi cá nhân và cố gắng để chúng tôi thể hiện phong độ tốt nhất".

"Việc hòa nhập với đội bóng lần này rất thuận lợi. Tôi quen biết các đồng đội và làm việc cùng họ trong đợt tập huấn trước đó. Chúng tôi cảm thấy rất thân thuộc với nhau. Mục tiêu của tôi tại SEA Games lần này là trở thành nhà vô địch và giành huy chương vàng. Tôi muốn kêu gọi tất cả người hâm mộ hãy đến cổ vũ cho chúng tôi, bắt đầu từ trận đấu đầu tiên vào ngày 3 tháng 12 gặp Timor-Leste".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm cùng lợi thế sân nhà, Thái Lan bước vào SEA Games 2025 với vị thế ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Nhưng tất nhiên, Việt Nam và Indonesia sẽ không ngồi yên.