Hậu vệ Alexander-Arnold dính chấn thương, Real Madrid đứng trước nguy cơ “mất trắng” hàng triệu USD.

Alexander-Arnold khiến Real Madrid mất bộn tiền.

Alexander-Arnold góp mặt ở trận thắng 3-0 của Real Madrid trước Athletic Bilbao tại vòng 19 La Liga hôm 4/12. Điểm nhấn của cựu sao Liverpool là pha kiến tạo để Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, Alexander-Arnold phải rời sân ở phút 55 vì chấn thương, nhường chỗ cho Raul Asencio. Kết quả chụp MRI mang đến tin dữ cho Real Madrid khi hậu vệ người Anh bị rách cơ thẳng đùi, dự kiến nghỉ ít nhất hai tháng.

Theo BBC, chấn thương của Alexander-Arnold đồng nghĩa Real Madrid sẽ phải trả cho anh khoảng 2 triệu USD tiền lương trong thời gian dưỡng thương, khi mức thu nhập của anh vào khoảng 333.000 USD mỗi tuần. Con số này có thể giảm nếu Alexander-Arnold hồi phục sớm hơn dự kiến, nhưng hiện tại đây vẫn là khoản thất thoát đáng kể đối với đội bóng Hoàng gia.

Dù liên tục gặp khó khăn trong mùa giải đầu tiên tại Tây Ban Nha, Alexander-Arnold vẫn được HLV Xabi Alonso bênh vực. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: “Trent là một cầu thủ đẳng cấp. Chúng tôi cần cậu ấy. Đây là năm đầu tiên và giai đoạn thích nghi là bình thường. Cậu ấy cũng rất cầu tiến và chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Trent”.

Real Madrid sẽ trở lại La Liga vào cuối tuần này khi tiếp đón Celta Vigo trên sân Bernabeu.

