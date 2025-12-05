Bảng đấu dễ, khó nuốt nhất của Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Tây Ban Nha bước vào lễ bốc thăm World Cup với tâm thế hạt giống số 1 nhưng đầy bất ổn, khi hơn 50 mô phỏng cho thấy họ có thể rơi vào bảng đấu nhẹ nhàng… hoặc ngay lập tức đối diện “cửa tử”.

Tây Ban Nha là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Kịch bản xuất hiện với tần suất cao nhất đưa Tây Ban Nha gặp Uruguay ở nhóm 2, Saudi Arabia ở nhóm 3 và Haiti ở nhóm 4. Một bảng đấu được xem là có độ khó trung bình, trong đó Uruguay của HLV Marcelo Bielsa là thử thách rõ rệt nhất.

Tuy vậy, các mô phỏng cũng mở ra viễn cảnh tệ hơn nhiều. Tây Ban Nha hoàn toàn có thể rơi vào bảng có Croatia, Morocco hoặc Colombia, những đội đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở nhóm 2. Từ nhóm 3, nguy cơ chạm trán Na Uy của Haaland và Odegaard, hoặc Paraguay và Bờ Biển Ngà với nền tảng thể lực mạnh, khiến hành trình của thầy trò Luis de la Fuente trở nên nặng nề hơn.

Điểm nhấn đáng lo nhất xuất hiện ở nhóm play-off: nếu Italy hoặc Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua vòng loại, họ sẽ trở thành đối thủ “đinh” có thể khiến bất kỳ bảng đấu nào biến thành bảng tử thần. Một bảng gồm Tây Ban Nha, Morocco, Paraguay và Italy/Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là kịch bản mà "La Roja" muốn tránh nhất. Bảng Colombia-Na Uy-Ghana cũng nằm trong diện “cửa tử”.

Dẫu vậy, may mắn vẫn có thể mỉm cười. Một bảng đấu nhẹ nhàng với Australia, Nam Phi và Haiti hoặc Curaçao là khả năng hoàn toàn có thật. Trong kỳ World Cup mới, nơi các đội phải chơi tám trận để lên ngôi vô địch, bất kỳ sự thuận lợi nào cũng trở nên đáng giá.

Lễ bốc thăm diễn ra vào rạng sáng 6/12 tại Washington DC và sẽ quyết định Tây Ban Nha đứng trước thử thách hay cơ hội tiến sâu ngay từ vòng bảng.