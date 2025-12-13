Liverpool ra phán quyết về Salah

Mohamed Salah nhiều khả năng sẽ góp mặt trong danh sách thi đấu của Liverpool ở trận Ngoại hạng Anh gặp Brighton vào 22h đêm nay (13/12).

Salah được trở lại thi đấu.

Theo nguồn tin từ ESPN, những căng thẳng nội bộ tại Anfield đang dần được xoa dịu. Ngôi sao người Ai Cập trước đó bị loại khỏi đội hình trong chiến thắng của Liverpool trước Inter Milan tại Champions League giữa tuần, sau cuộc phỏng vấn gây nhiều tranh cãi hậu trận hòa 3-3 với Leeds United.

Salah công khai bày tỏ sự thất vọng khi bị đẩy lên băng ghế dự bị trong ba trận liên tiếp, thậm chí cho rằng mình bị câu lạc bộ “bỏ rơi” và mối quan hệ với HLV Arne Slot đã rạn nứt nghiêm trọng. Những phát biểu này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán về tương lai của anh, đặc biệt khi tiền đạo này sắp lên đường tham dự Cúp bóng đá châu Phi cùng tuyển Ai Cập.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, Salah có cuộc nói chuyện trực tiếp với HLV Slot vào ngày 12/12, và hai bên đạt được sự thống nhất tạm thời vì lợi ích chung. Việc đưa Salah trở lại đội hình được xem là bước đi nhằm ổn định phòng thay đồ trước giai đoạn quan trọng của mùa giải. Sau trận gặp Brighton, tương lai của Salah tại Liverpool sẽ tiếp tục được thảo luận trong những tuần tới.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Arne Slot khẳng định ông “không có lý do gì để không muốn Salah ở lại Liverpool”, đồng thời nhấn mạnh quyền quyết định về đội hình hoàn toàn thuộc về mình.

Trong bối cảnh Liverpool chỉ thắng 2 trong 10 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, sự trở lại của Salah được kỳ vọng sẽ giúp "The Reds" tìm lại sự ổn định và xoa dịu những sóng gió đang bao trùm Anfield.