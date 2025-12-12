Chủ CLB Saudi Arabia phản đối chiêu mộ Salah

Một lãnh đạo tại Saudi Pro League công khai đặt dấu hỏi lớn về giá trị của Salah, cho rằng ngôi sao người Ai Cập qua thời đỉnh cao.

Salah đang sa sút.

Tranh luận quanh tương lai của Mohamed Salah tại Saudi Pro League bất ngờ nóng lên, sau phát biểu thẳng thắn từ Ben Harburg, ông chủ CLB Al-Kholood. Trong cuộc trao đổi với truyền thông, Harburg cảnh báo các đội bóng Saudi Arabia cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi theo đuổi tiền đạo 33 tuổi của Liverpool.

Theo Harburg, Salah “sa sút đáng kể” cả về phong độ lẫn tác động trên sân. Ông cho rằng những gì ngôi sao người Ai Cập thể hiện gần đây chưa tương xứng với vị thế và mức lương mà anh có thể nhận nếu chuyển sang Saudi Pro League. Với Harburg, việc bỏ ra khoản chi khổng lồ cho một cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.

Quan điểm của ông chủ Al-Kholood đi ngược lại xu hướng phổ biến tại Saudi Arabia trong những mùa giải gần đây, khi nhiều CLB mạnh tay chiêu mộ các ngôi sao lớn tuổi từ châu Âu để nâng tầm hình ảnh giải đấu. Harburg cho rằng chiến lược này chỉ mang tính ngắn hạn, trong khi Saudi Pro League cần một nền tảng bền vững hơn.

“Thay vì chạy theo tên tuổi, các CLB nên đầu tư vào những cầu thủ trẻ, có thể gắn bó lâu dài và phát triển cùng giải đấu”, Harburg nhấn mạnh. Theo ông, những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ mới phù hợp với tham vọng dài hạn của bóng đá Saudi Arabia.

Để minh họa, Harburg lấy ví dụ Vinicius Jr. Ngôi sao của Real Madrid được ông đánh giá là mẫu cầu thủ lý tưởng để xây dựng hình ảnh và chất lượng chuyên môn cho giải đấu trong nhiều năm tới. Dù thừa nhận việc chiêu mộ những cầu thủ như Vinicius đòi hỏi mức lương và phí chuyển nhượng rất cao, Harburg cho rằng đó là khoản đầu tư xứng đáng.

Phát biểu của Harburg chắc chắn sẽ tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhất là trong bối cảnh Salah vẫn là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới và luôn nằm trong tầm ngắm của các CLB Saudi Arabia. Tuy nhiên, quan điểm này cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy của một bộ phận lãnh đạo tại Saudi Pro League: từ việc săn ngôi sao sang xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

Khi làn sóng chiêu mộ cầu thủ tiếp theo sắp bắt đầu, câu hỏi không chỉ là “Salah có đến Saudi Arabia hay không”, mà còn là Saudi Pro League muốn trở thành giải đấu của hiện tại, hay của tương lai.