Salah có thể phá kỷ lục chuyển nhượng sang Saudi Arabia

Tương lai của tiền đạo Mohamed Salah tại Liverpool càng trở nên khó đoán khi anh được nhiều đội bóng Saudi Arabia quan tâm.

Salah có thể rời Liverpool. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao người Ai Cập tỏ ra bất mãn khi những cam kết của Liverpool dành cho anh không được thực hiện, dù trước đó vừa ký hợp đồng mới với mức lương lên tới 400.000 bảng/tuần. Khi được hỏi về khả năng sang Saudi Arabia thi đấu ngay tháng 1/2026, Salah từ chối trả lời: “Tôi không muốn nói về điều đó vì CLB sẽ hiểu theo hướng khác”.

Ngay sau đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Bóng đá Thế giới tổ chức ở Saudi Arabia, Giám đốc điều hành Saudi Pro League, ông Omar Mugharbel, xác nhận Salah là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn. Theo Telegraph, các CLB như Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli và Al Qadsiah đều sẵn sàng chi mạnh tay để sở hữu siêu sao 32 tuổi.

Tháng 9/2023, Al Ittihad từng gửi đề nghị 150 triệu bảng để mua Salah nhưng đã bị Liverpool từ chối. Các nguồn tin cho biết, đến nay thương vụ này vẫn có thể xảy ra, thậm chí với mức phí chuyển nhượng "cao hơn cả 150 triệu bảng" mà Liverpool từng khước từ.

Saudi Pro League vốn nổi tiếng với khả năng chi đậm để thu hút những tên tuổi hàng đầu, và Salah được xem là ngôi sao tiếp theo có thể trở thành biểu tượng mới của giải đấu.

Salah vừa được tăng lương tại Liverpool. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, để sang Saudi Arabia, Salah cần tuân thủ quy định chặt chẽ tại giải đấu này. Theo New York Times, mọi thương vụ có mức lương từ 2,4 triệu bảng/năm trở lên đều phải được ban tổ chức giải phê duyệt.

Đáng chú ý, giải đấu ban hành một quy định nghiêm ngặt liên quan tới hoạt động đàm phán: nếu bất kỳ cầu thủ hay người đại diện nào bị phát hiện dùng một CLB làm “mồi nhử” nhằm đòi hỏi mức lương cao hơn từ đội khác, họ sẽ bị “cấm ngay lập tức” khỏi thị trường chuyển nhượng của Saudi Pro League.

Trong bối cảnh các đội bóng thuộc sở hữu Quỹ đầu tư công PIF thường xuyên cùng theo đuổi một cầu thủ, quy tắc này nhằm tránh việc các bên lợi dụng sự cạnh tranh để đẩy giá. Điều đó đồng nghĩa, nếu người đại diện của Salah tìm cách tạo ra cuộc “đấu giá giả” giữa các CLB Saudi, ngôi sao Liverpool có thể mất luôn cơ hội chuyển đến giải đấu này.

