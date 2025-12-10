Cameroon chưa kịp bước vào CAN đã dậy sóng khi Eto’o bị tố ảnh hưởng đến việc loại Aboubakar, chân sút đang tiến sát kỷ lục của ông.

Eto’o bị tố loại Aboubakar để giữ kỷ lục ghi bàn

Samuel Eto’o, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, đang đối mặt với cáo buộc gây áp lực để loại Vincent Aboubakar khỏi danh sách dự CAN nhằm bảo vệ kỷ lục ghi bàn của mình. Thông tin này được The Sun đăng tải và nhanh chóng tạo ra tranh luận lớn trong làng bóng đá châu Phi.

Theo nguồn tin, Eto’o bị cho là đã tác động đến ban huấn luyện trong quá trình chốt danh sách đội tuyển trước thềm Africa Cup of Nations. Aboubakar, chân sút giàu kinh nghiệm và là biểu tượng của tuyển Cameroon, bất ngờ không có tên, dù vẫn giữ phong độ ổn định và là một trong những thủ lĩnh còn lại của thế hệ hiện tại.

Điều khiến dư luận chú ý là khoảng cách giữa thành tích ghi bàn của hai người. Eto’o kết thúc sự nghiệp ở tuyển với 56 bàn sau 118 trận. Aboubakar hiện sở hữu 45 bàn qua 117 lần ra sân và vẫn còn cơ hội thu hẹp, thậm chí vượt kỷ lục này nếu tiếp tục duy trì phong độ.

The Sun cho rằng việc Aboubakar bị gạch tên có thể xuất phát từ nỗi lo của Eto’o về khả năng bị vượt mặt trong bảng xếp hạng các chân sút vĩ đại nhất lịch sử Cameroon. Dù vậy, phía liên đoàn chưa đưa ra phản hồi chính thức, còn người hâm mộ thì chia rẽ: một bên cho rằng đây chỉ là suy đoán thiếu cơ sở, bên còn lại đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhân sự cho đội tuyển.

Trong bối cảnh Cameroon chuẩn bị bước vào giải đấu quan trọng nhất lục địa, những cáo buộc này tạo ra sức ép lớn lên Eto’o và đội ngũ quản lý. Tương lai của Aboubakar ở đội tuyển cũng bị đặt dấu hỏi, và câu chuyện nhiều khả năng còn kéo dài khi CAN bắt đầu nóng lên.