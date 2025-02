Con trai Eto'o lập hat-trick

Hôm 22/2, Etienne Eto'o có trận ra mắt La Liga khi được tung vào sân trong trận Rayo Vallecano thua 0-1 trước Villarreal thuộc vòng 25. Dù không thể giúp đội nhà có điểm, khoảnh khắc này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ 22 tuổi.

"Tôi chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Thật tuyệt khi thấy những nỗ lực của bản thân, gia đình tôi, đặc biệt là mẹ và những người luôn ủng hộ tôi được đền đáp. Tôi hạnh phúc vì điều đó", Etienne chia sẻ đầy xúc động sau trận đấu.

Ngay sau khi ra mắt đội một, Etienne Eto'o nhanh chóng trở lại với Rayo Vallecano B và lập tức chứng minh giá trị. Trong chiến thắng 3-2 trước CUC Villalba, anh tỏa sáng rực rỡ với một hat-trick, giúp đội nhà kéo dài chuỗi 6 trận thắng liên tiếp.

Với hat-trick này, Etienne Eto'o củng cố vị trí trong cuộc đua vua phá lưới tại bảng 7 của Tercera RFEF (giải hạng 4 Tây Ban Nha - PV) với 21 bàn sau 23 trận. Trước đó, anh có 6 cú đúp vào lưới Parla, El Alamo, Las Rozas, Villaverde San Andres, Mexico và Aravaca.

Trên trang cá nhân, Etienne Eto'o tự hào chia sẻ: "Ba điểm và hat-trick. Tôi đang chơi ở đội bóng tốt nhất cùng những đồng đội tuyệt vời nhất". Etienne Eto'o cao 1,9 m và hiện mang 2 quốc tịch Cameroon và Tây Ban Nha.

Trước khi gia nhập Rayo Vallecano B, Etienne từng khoác áo CUC Villalba, ghi 15 bàn ở Tercera RFEF. Tiền đạo trẻ cũng từng chơi cho học viện Mallorca, đội trẻ Baleares, Oviedo, Guimaraes và Poblense

Rayo Vallecano B đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Tercera RFEF, kém đội đầu bảng RSD Alcale 9 điểm.

