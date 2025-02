Neymar bắt chước Ronaldo

Trên sân LEME, Neymar trở thành tâm điểm. Anh bị CĐV đội chủ nhà la ó trong lúc chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc. Đáp lại, tiền đạo 33 tuổi thực hiện cú sút thẳng từ chấm phạt góc đưa bóng vào lưới ở phút 27, khiến khán giả phải câm lặng.

Không dừng lại ở đó, Neymar tiếp tục gây chú ý khi tái hiện màn ăn mừng kinh điển của Cristiano Ronaldo. Anh khoanh tay ngồi lên bảng quảng cáo, giống hệt khoảnh khắc CR7 từng làm sau khi ghi bàn vào lưới Atletico Madrid tại bán kết Champions League 2017.

Hành động này lập tức gây sốt. "Neymar ăn mừng lạnh lùng như Ronaldo", "Học hỏi từ người giỏi nhất", "Cả hai đều rất tuyệt vời", "Người gỏi công nhận người giỏi", "Ai rồi cũng làm theo Ronaldo thôi"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Đồng đội tại Santos cũng không giấu được sự kinh ngạc trước khoảnh khắc thiên tài của Neymar. Guilherme thậm chí quay về phía camera và phấn khích nói: "Nhìn xem anh ấy vừa làm gì? Điều đó thật không thể tin nổi".

Ngoài siêu phẩm đá phạt góc, Neymar còn đóng góp 2 pha kiến tạo giúp Soares lập cú đúp, góp phần quan trọng vào chiến thắng 3-0 của Santos.

Kể từ khi trở lại Santos, Neymar ghi 2 bàn thắng và có 3 kiến tạo tại giải Paulista. Trước đó, bàn đầu tiên của anh cũng đến từ một tình huống cố định. Đó là cú đá phạt đền thành công vào lưới Santa.

Hôm 30/1, Neymar trở lại khoác áo Santos, đội bóng nâng tầm anh từ những ngày đầu sự nghiệp. Tại đây, Neymar tiếp quản chiếc áo số 10 huyền thoại vốn từng gắn liền với huyền thoại Pele trong giai đoạn 1956 - 1974.

Việc Neymar trở lại Santos không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là cột mốc cảm xúc lớn đối với người hâm mộ Brazil. Sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Al Hilal, có vẻ như Neymar dần tận hưởng khoảng thời gian đặc biệt tại đội bóng làm nên tên tuổi.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.