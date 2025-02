Bị CĐV chế nhạo, Neymar đáp trả ngoạn mục

"Có vài lần tôi thực hiện quả phạt góc, họ chế nhạo tôi. Tôi yêu cầu họ hát lớn hơn và rồi tôi có một pha kiến tạo. Sau đó, họ lại tiếp tục châm chọc, và tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ghi bàn", Neymar chia sẻ sau trận.

Ngôi sao người Brazil làm bùng nổ khán đài với bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 27 cho Santos vào lưới Inter de Limeira, nâng tỷ số lên 2-0. Trong cả trận đấu, các cổ động viên đội chủ nhà Inter de Limeira thường xuyên công kích Neymar, hô tên bạn gái cũ Bruna của tiền đạo này. Đáp lại, Neymar bình tĩnh thi đấu và sau đó ghi bàn, đồng thời để lại hai kiến tạo cho đồng đội.

Neymar chia sẻ thêm về màn trình diễn hiện tại của Santos: "Đội đang cải thiện dần và chúng tôi bắt đầu ghi bàn từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, ánh sáng và mặt sân ở trận vừa qua gây khó khăn cho chúng tôi. Cả đội muốn chơi trên một mặt sân cỏ tự nhiên đạt chuẩn, đó mới là nơi thi đấu lý tưởng. Ở giải VĐQG Brazil, việc có một mặt sân chất lượng nên được xem là tiêu chuẩn tối thiểu".

Cách đây một tuần, Neymar ghi bàn đầu tiên cho Santos trên chấm phạt đền, trong trận thắng Agua Santa 3-1 ở vòng 10 Giải vô địch bang Paulista.

Sau giai đoạn khởi đầu chật vật, Neymar dần cởi bỏ áp lực và thích nghi với nhịp độ thi đấu của Santos. Tuần trước, ông Neymar Sr., bố của Neymar, cho biết con trai muốn ký hợp đồng dài hạn với Santos thay vì chỉ gắn bó 6 tháng như dự tính.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.