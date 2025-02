Messi túm cổ đối thủ

Trên sân Lockhart, Messi lập cú đúp kiến tạo ở các phút thứ 5 và 90+10, giúp Inter Miami thoát thua trước New York City. Tuy nhiên, sau tiếng còi mãn cuộc, siêu sao người Argentina lại tỏ ra bức xúc với kết quả trận đấu.

Đầu tiên, anh lao tới tranh cãi với trọng tài Rosendo Mendoza. Leo liên tục phàn nàn và chỉ tay. Mendoza cố gắng lùi lại, ra hiệu cho Messi tránh xa, nhưng "El Pulga" vẫn tiến đến đầy giận dữ. Sau cùng Messi bị rút thẻ vàng, nhưng không khiến anh nguôi giận ngay lập tức.

Trên đường rời sân, Messi có màn tranh cãi căng thẳng với trợ lý HLV Mehdi Ballouchy của New York City. Dường như Ballouchy nói điều gì đó khiến Messi tức giận. Trong lúc lời qua tiếng lại, đội trưởng Inter Miami đưa tay lên túm cổ Ballouchy từ phía sau, khiến tình hình càng trở nên nóng hơn.

Dù vậy, nhờ sự can thiệp của các trợ lý Inter Miami, vụ việc không leo thang thêm. Messi sau đó ra dấu mời Ballouchy đi theo mình. Tuy nhiên, vị trợ lý người Morocco chỉ đứng nhìn đầy khó chịu. Messi có thể sẽ bị điều tra sau hành động nóng nảy này.

Trận đấu chứng kiến Tomas Aviles của Inter Miami nhận thẻ đỏ ngay từ phút 23, khiến đội bóng của Messi gặp nhiều khó khăn. Phải nhờ tới pha lập công ở phút bù giờ thứ 10, đội mới tìm được bàn gỡ hòa 2-2.

Ngoài 2 pha kiến tạo, Messi cũng có trận đấu đầy nỗ lực. Anh có 2 cú sút trúng đích, 4 lần qua người thành công, chuyền chính xác 85% và 5 đường chuyền dài chuẩn xác (tỷ lệ 100%). Siêu sao người Argentina chơi trọn vẹn cả trận dù vừa phải cày ải không sót phút nào.

Inter Miami sẽ có trận đấu tiếp theo chạm trán Sporting KC tại lượt về vòng 1 CONCACAF Champions Cup ngày 26/2. Lượt đi, Inter Miami thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Leo.

