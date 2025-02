Messi chói sáng trong ngày khai mạc MLS 2025

Messi lập cú đúp kiến tạo ở các phút thứ 5 và 90+10, giúp Inter Miami thoát thua trước New York City. Đây cũng là những lần in dấu giày đầu tiên vào các bàn thắng của M10 trong mùa giải MLS 2025.

Inter Miami sớm mở tỷ số ngay phút thứ 5 do công của trung vệ Aviles. Tuy nhiên, CLB dưới sự dẫn dắt của HLV Javier Mascherano lại chịu thiệt thòi khi chính Aviles bị truất quyền thi đấu ở phút 23 trong nỗ lực cản cầu thủ đối phương dứt điểm.

Chịu bất lợi từ sớm, Inter Miami buộc phải chơi lùi sâu trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, đội vẫn phải nhận 2 bàn thua đến từ Ilenic và Martinez. Sự áp đảo về số lượng cầu thủ trên sân giúp New York City dễ dàng kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép liên tục.

Trong thế thiếu người và bị dẫn bàn, Inter Miami chấp nhận rủi ro và vùng lên mạnh mẽ trong những phút còn lại. Phải đến tận phút bù giờ thứ 10, đội mới tìm được bàn gỡ hòa 2-2. Cầu thủ vào sân thay người Segovia nhận đường kiến tạo của Messi và sút tung lưới New York City.

Ngoài 2 kiến tạo, Messi cũng có trận đấu đầy nỗ lực. Anh có 2 cú sút trúng đích, 4 lần qua người thành công, chuyền chính xác 85% và 5 đường chuyền dài chuẩn xác (tỷ lệ 100%).

Siêu sao người Argentina chơi trọn vẹn cả trận dù vừa phải cày ải không sót phút nào cách đây ít ngày, khi Inter Miami đối đầu Sporting KC dưới cái lạnh -17 độ C ở giải CONCACAF Champions Cup.

Trận hòa vừa qua kéo dài chuỗi không thắng của Inter Miami trước New York City lên con số 7. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mascherano đã tránh khỏi kết quả tồi tệ trong ngày ra quân tại MLS.

