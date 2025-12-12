Cameroon hỗn loạn vì cuộc chiến quyền lực giữa Eto’o và HLV Marc Brys

Ngay trước thềm AFCON, tuyển Cameroon rơi vào khủng hoảng chưa từng có khi Chủ tịch Samuel Eto’o và HLV Marc Brys lao vào cuộc đối đầu công khai, tạo ra hai đội hình khác nhau và kéo cả nền bóng đá vào vòng xoáy hỗn loạn.

Samuel Eto'o đang vướng vào tranh cãi ở tuyển Cameroon.

Cameroon đang bước vào Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) bằng những bước chân nặng nề. Không phải vì thiếu nhân tài, cũng không phải do phong độ giảm sút, mà vì một cuộc xung đột quyền lực công khai giữa Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Samuel Eto’o và HLV Marc Brys.

Câu chuyện tưởng như chỉ xuất hiện trong nội bộ một CLB nhỏ lại đang diễn ra ngay trước mắt cả châu Phi, và ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Vì đâu nên nỗi

Khởi nguồn của khủng hoảng là việc Eto’o thông báo sa thải Brys dù HLV người Bỉ vẫn còn hợp đồng với Bộ Thể thao Cameroon đến năm 2026. Điều đáng nói là Bộ Thể thao mới là đơn vị có quyền lực pháp lý, không phải liên đoàn.

Vì vậy Brys thẳng thừng từ chối quyết định của Eto’o và tiếp tục xem mình là HLV trưởng hợp pháp. Sự bất đồng này kéo Cameroon vào tình trạng “hai quyền lực song song”, và điều đó nhanh chóng làm nổ tung bầu không khí vốn đã căng thẳng.

Eto'o từng là danh thủ nổi tiếng của bóng đá thế giới.

Ngày 1/12, FECAFOOT do Eto’o dẫn dắt công bố danh sách 28 cầu thủ dự AFCON, đồng thời đưa David Pagou lên thay Brys làm HLV trưởng. Pagou thậm chí được liệt kê chính thức trên trang FIFA, tổ chức họp báo và ra mắt ban huấn luyện mới.

Trong danh sách ấy, những ngôi sao lớn như Andre Onana, Eric Choupo-Moting và Vincent Aboubakar đều bị loại. Các nguồn tin thậm chí cáo buộc Eto’o cố tình loại Aboubakar để bảo vệ kỷ lục ghi bàn của mình.

Nhưng Brys không im lặng. HLV 62 tuổi lập tức công bố một danh sách khác, trái ngược hoàn toàn, với việc đưa Onana, Choupo-Moting và Aboubakar trở lại. Hành động này biến cuộc chiến âm thầm thành một trận xung đột công khai chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá Cameroon. Đội tuyển bỗng dưng có hai danh sách, hai HLV, và không ai chắc đâu là quyền lực thực sự.

Brys không ngần ngại chỉ trích Eto’o trên truyền thông Bỉ và Pháp. Ông cáo buộc Eto’o “xúc phạm từ phút đầu tiên”, cho rằng cựu danh thủ quá kiểm soát và can thiệp sâu vào chuyên môn.

Brys cũng nhấn mạnh ông vẫn là HLV duy nhất được Nhà nước công nhận, trừ khi có thông báo chính thức từ Phủ Tổng thống. Lập luận của Brys không phải không có cơ sở, vì tại Cameroon, Bộ Thể thao luôn nắm quyền tối hậu trong việc bổ nhiệm HLV đội tuyển.

Chưa rõ Onana có dự CAN sắp tớp hay không.

Ngược lại, Eto’o không giấu sự đối đầu với Brys từ khi ký hợp đồng. Mối quan hệ chưa bao giờ suôn sẻ, và hành động mới đây chỉ khiến mâu thuẫn nổ tung. Án phạt 6 tháng cấm tham dự các trận đấu của đội tuyển mà FIFA dành cho Eto’o năm 2024 càng làm hình ảnh của ông trở nên nhạy cảm hơn trước công chúng.

Tuyển Cameroon lãnh đủ

Cuộc chiến này không chỉ là mâu thuẫn cá tính. Nó phản ánh sự rạn nứt sâu sắc giữa liên đoàn và bộ quản lý, hai cơ quan luôn giằng co quyền lực trong bóng đá Cameroon.

Khi hai phe công khai đối đầu, đội tuyển, vốn là niềm tự hào quốc gia, trở thành nạn nhân lớn nhất. Chỉ vài ngày trước AFCON, các cầu thủ không biết ai là HLV trưởng, không rõ họ phải tuân theo danh sách nào, và cũng chẳng ai giải thích tương lai ra sao.

Trong bối cảnh đó, dù Cameroon sở hữu nhiều tài năng, họ đang tiến gần giải đấu trong trạng thái mất phương hướng. Các ngôi sao như Onana hay Aboubakar bị kéo vào vòng xoáy chính trị, còn người hâm mộ chỉ còn biết theo dõi trong hoang mang.

AFCON có thể là sân khấu để những đội tuyển mạnh khẳng định tham vọng, nhưng Cameroon lại bước vào giải với một cuộc nội chiến thật sự. Và nếu họ thất bại, nguyên nhân chắc chắn không đến từ chất lượng cầu thủ, mà từ cuộc chiến quyền lực giữa hai người đàn ông: Eto’o và Brys, cuộc chiến đẩy cả một nền bóng đá vào hỗn loạn ngay trước thềm giải đấu lớn nhất châu lục.