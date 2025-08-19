Vinicius và Real xảy ra xung đột

Đàm phán hợp đồng của Vinicius Junior với Real Madrid hiện đình trệ vì yêu cầu lương cao từ phía cầu thủ người Brazil.

Theo ESPN, đội ngũ đại diện của Vinicius Junior, bao gồm hai "siêu cò" Fred Pena và Thássilo Soares, đang yêu cầu Real Madrid nâng lương cố định cho cầu thủ lên mức 20 triệu euro mỗi mùa, kèm theo các khoản thưởng có thể lên đến 30 triệu euro. Vinicius hiện nhận mức lương khoảng 17 triệu euro mỗi mùa (bao gồm thưởng) tại Real Madrid.

Mức lương mới có thể khiến Vinicius đi vào lịch sử Real Madrid khi trở thành cầu thủ thứ hai sau Ronaldo nhận tổng thu nhập 30 triệu euro trong một năm. Trần lương hiện tại của Real Madrid chỉ ở mức 20 triệu euro/năm (tính cả thưởng), con số Kylian Mbappe đang nhận.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid kéo dài đến mùa hè 2027. Tuy nhiên, lời đề nghị gia hạn mới nhất từ phía “Los Blancos” không đáp ứng được kỳ vọng từ phía cầu thủ cả về lương thưởng lẫn vai trò trên sân.

Phía Real Madrid chỉ đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro mà không bao gồm khoản thưởng bổ sung 10 triệu euro, khiến đội ngũ của Vinícius cho rằng mức lương này quá thấp để họ gia hạn hợp đồng.

Điều này khiến cầu thủ 24 tuổi bắt đầu cân nhắc các lựa chọn khác như Liverpool, Arsenal, Chelsea hay những đội bóng từ Saudi Arabia. Chủ tịch Florentino Perez cũng sẵn sàng thay thế Vinicius trong trường hợp anh quyết định rời đi. Mục tiêu hàng đầu của Real Madrid chính là Erling Haaland. Ban lãnh đạo "Los Blancos" hy vọng rằng tiền đạo người Na Uy sẽ kết hợp ăn ý cùng Mbappe trong đội hình.