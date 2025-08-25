Alonso không hiền và chiều chuộng như Ancelotti

Real Madrid đáp ứng kỳ vọng trong hai vòng đấu mở màn La Liga: hai chiến thắng vững chắc, giữ họ bám sát Barcelona và còn hơn hết là dấu ấn Xabi Alonso.

Vinicius sẽ không được chiều chuộng dưới thời Alonso

Về điểm số, khởi đầu ấy thật chắc chắn, nhưng trong phòng thay đồ, cách quản lý của ban huấn luyện bắt đầu lộ ra những sắc thái mới. Một trong số đó tác động trực tiếp đến Vinicius.

Với Ancelotti, ông có một “cẩm nang quản lý” dựa trên nguyên tắc bất biến: ổn định tuyệt đối. Nhà cầm quân người Italy đưa ra quyết định, chọn ra đội hình xuất phát, dựng nên những trụ cột không thể thay đổi và từ đó duy trì một trật tự không gì xáo trộn. Cầu thủ trẻ hay tài năng cây nhà lá vườn chỉ được sử dụng khi thật sự cần thiết.

Vinicius, dưới thời Ancelotti, cũng nằm trong lộ trình cố định ấy. Anh được ra sân như một mặc định. Dù có va chạm với đối thủ, gây hấn với khán giả, hay sa sút phong độ trong nhiều tuần liền, chỗ đứng của Vinicius trong đội hình chính vẫn không hề lung lay.

Nhưng rạng sáng 25/8, trước Oviedo, đội hình xuất phát mà Xabi Alonso công bố đã mở ra một kịch bản khác. Vinicius ngồi trên ghế dự bị, và đối diện một thực tế mới: phải cạnh tranh bằng chính năng lực.

Tên tuổi, quá khứ, hay cảm giác “không thể thay thế” trong hệ thống thứ bậc giờ đây không còn đủ. Giờ tất cả dựa vào phong độ, đẳng cấp, và những gì thể hiện mỗi tuần.

Ngồi dự bị không đồng nghĩa với sự ruồng bỏ, nhưng nó gửi đi một thông điệp rõ ràng. Alonso muốn khẳng định rằng cách quản lý của ông sẽ không dựa trên mặc định, mà dựa trên cạnh tranh. Và điều đó đặt Vinicius trước một tấm gương khắt khe hơn nhiều: nếu anh không đạt phong độ, sẽ có người khác thế chỗ.

Ngôi sao Brazil, vốn quen với sự che chở của Ancelotti, giờ phải thích nghi với một bối cảnh nơi từng cử chỉ, từng hành động đều có thể quyết định việc anh giữ được vị trí hay không.

Real Madrid thắng, chơi ấn tượng, duy trì đà thăng tiến. Nhưng câu chuyện của giai đoạn khởi đầu này không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở hệ sinh thái mới mà Alonso đang kiến tạo. Nếu như trước đây Vinicius luôn được bảo vệ trong một đội hình bất biến, thì việc phải ngồi dự bị ở Oviedo có thể trở thành bước ngoặt.

Đó là một lời nhắc nhở với Vinicius rằng, trong Real Madrid kỷ nguyên này, suất đá chính không còn là đặc quyền, ngay cả khi anh ghi bàn. Bởi phía sau Vinicius vẫn còn Franco Mastantuono hay Rodrygo luôn sẵn sàng thay thế.