Rodrygo tiếp tục bị Alonso bỏ rơi

Rạng sáng 20/8, tiền đạo Rodrygo không ra sân phút nào khi Real Madrid thắng nhọc 1-0 trước Osasuna ở vòng 1 La Liga 2025/26.

Rodrygo đang đối mặt với giai đoạn thử thách tại Real Madrid.

Dù "Los Blancos" gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công trước Osasuna trên sân nhà Bernabeu, Rodrygo một lần nữa không được HLV Xabi Alonso sử dụng. Chân sút người Brazil tiếp tục ngồi dự bị suốt cả trận.

Thậm chí, ngay cả tân binh Franco Mastantuono cũng được HLV Alonso cho vào sân từ ghế dự bị, nhưng Rodrygo thì không. Tính trung bình, Rodrygo chỉ được ra sân 16 phút mỗi trận kể từ khi Xabi Alonso tiếp quản Real Madrid.

Khi được hỏi về lý do Rodrygo không được ra sân trong trận đấu với Osasuna, HLV Alonso chỉ trả lời ngắn gọn: “Tại sao Rodrygo không chơi? Hôm nay chỉ là một trận đấu. Không có phân tích gì sâu xa. Đó là quyết định của tôi. Rodrygo vẫn nằm trong kế hoạch của tôi”.

Tuy nhiên, nhiều cổ động viên Real không tin vào lời khẳng định này của Alonso. Việc HLV này liên tục để cầu thủ 24 tuổi ngồi dự bị hoặc chỉ được ra sân ít phút đang làm dấy lên những câu hỏi về vai trò thực sự của Rodrygo trong đội hình Real Madrid.

Việc Rodrygo liên tục bị bỏ rơi có thể mở ra cơ hội cho các câu lạc bộ như Manchester City hoặc Liverpool, vốn đã theo dõi tình hình của anh từ lâu. Rodrygo còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2028, và được CLB định giá chuyển nhượng khoảng 86 triệu bảng (100 triệu euro).