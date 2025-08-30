Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chelsea 'quay xe', hủy bỏ thương vụ Jackson

  • Thứ bảy, 30/8/2025 22:51 (GMT+7)
Chelsea quyết định chấm dứt thỏa thuận cho mượn tiền đạo Nicolas Jackson với Bayern Munich và yêu cầu cầu thủ này lập tức trở lại London, sau khi đội bóng mất Liam Delap vì chấn thương.

Tối 30/8 (giờ Hà Nội), Delap gặp phải chấn thương gân kheo trong trận thắng Fulham 2-0 thuộc vòng 3 Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, huấn luyện viên Enzo Maresca xác nhận tiền đạo người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần.

Do Delap gặp chấn thương nghiêm trọng, theo The Athletic, Chelsea quyết định giữ lại Jackson thay vì để anh ra đi, nhằm giữ chiều sâu cho hàng công. Quyết định này ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của Chelsea và Bayern Munich, khi đội bóng Đức dự kiến có sự phục vụ của Jackson trong phần còn lại của mùa giải.

Trước đó, Bayern và Chelsea đạt được thỏa thuận về việc mượn Jackson, với điều khoản cho phép đại diện Bundesliga có thể mua đứt cầu thủ vào cuối mùa giải. Thỏa thuận có giá 15 triệu euro. Bayern sẽ trả đủ 80 triệu euro nếu kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa.

Mùa trước, Jackson ra sân 30 trận tại Ngoại hạng Anh, ghi 10 bàn và có 5 kiến tạo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Delap và Joao Pedro khiến tiền đạo này bị loại khỏi kế hoạch. Trước tình hình đó, Jackson nhanh chóng chấp nhận sang Đức chơi bóng.

Dù vậy, với việc biến động nhân sự trên hàng công, Jackson sẽ tiếp tục gắn bó với "The Blues", ít nhất là cho tới kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025.

Tay súng bị bắt bên ngoài sân của Chelsea

Tối 30/8 (giờ Hà Nội), một sự việc gây hoang mang xảy ra gần sân Stamford Bridge khi một người đàn ông mang theo súng và đạn dự trữ bị cảnh sát bắt giữ.

48 phút trước

2 quyết định gây phẫn nộ ở trận Chelsea-Fulham

Tối 30/8, Chelsea thắng Fulham 2-0 trong trận cầu gây tranh cãi thuộc vòng 3 Premier Leaguue 2025/26.

1 giờ trước

Tranh cãi ở trận Chelsea-Fulham

Tiền vệ Josh King của Fulham sút tung lưới Robert Sanchez của Chelsea, nhưng bàn thắng đã bị trọng tài từ chối.

4 giờ trước

