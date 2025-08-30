Tranh cãi ở trận Chelsea-Fulham

Tiền vệ Josh King của Fulham sút tung lưới Robert Sanchez của Chelsea, nhưng bàn thắng đã bị trọng tài từ chối.

Tình huống diễn ra ở phút 25 trong trận đấu sớm tại vòng 3 Premier League tối 30/8, khi King nhận bóng từ đường chọc khe của đồng đội, sau đó tăng tốc và sút tung lưới Chelsea. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Robert Jones, xác định tiền đạo Rodrigo Muniz của Fulham phạm lỗi với cầu thủ Chelsea trước đó.

Máy quay chậm cho thấy trong lúc xoay bóng, Muniz đạp vào chân trung vệ Trevor Chalobah. Đây là yếu tố quan trọng khiến trọng tài Jones hủy bàn thắng của Fulham. Tuy nhiên, quyết định này lập tức tạo ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Tác động của Muniz lên Chalobah khiến bàn của Fulham bị hủy bỏ.

"Muniz chỉ vô ý, bàn thắng nên được công nhận cho Fulham", một tài khoản viết. CĐV khác lên tiếng: "May mắn cho Chelsea. Tình huống này khiến họ phải cảnh giác trong phần còn lại của trận đấu".

Trước pha lập công bị hủy bỏ này, Chelsea thi đấu có phần bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của Fulham. Bộ đôi tân binh Liam Delap và Joao Pedro của Chelsea bị theo sát và không có nhiều mối liên kết với đồng đội.

Trước khi bước vào trận đấu, Chelsea tỏ ra tự tin khi có thành tích 11 trận bất bại liên tiếp tại Stamford Bridge từ năm 2025. Ngoài ra, "The Blues" cũng thắng đến 11 trong số 19 lần chạm mặt Fulham gần nhất.

