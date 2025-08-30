Icardi mỉa mai Mourinho

Mauro Icardi không bỏ lỡ cơ hội châm biếm kình địch khi Jose Mourinho chính thức bị Fenerbahce sa thải chỉ sau hai trận tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Icardi đang khoác áo Galatasaray.

Ngôi sao người Argentina của Galatasaray ngay lập tức đăng tải trên Instagram loạt hình ảnh ăn mừng chức vô địch cùng HLV Okan Buruk, như một cách khẳng định “kẻ thắng cuộc” trong cuộc đối đầu cá nhân kéo dài nhiều tháng qua.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Icardi luôn căng thẳng từ khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha sang dẫn dắt Fenerbahce. Mourinho từng không ít lần công kích Galatasaray, thậm chí châm biếm bằng bài đăng “chúc mừng đội tuyển Bồ Đào Nha lọt vào bán kết World Cup bóng ném” - ám chỉ một tình huống bóng chạm tay gây tranh cãi của cầu thủ Galatasaray.

Icardi khi đó đáp trả gay gắt: “Mít ướt. Tôi ngủ ngon vì biết rằng chúng tôi sẽ vô địch cho CĐV Galatasaray”, kèm bức ảnh ra hiệu đi ngủ. Mourinho cũng từng mỉa mai lại trên truyền thông: “Icardi là con dê, mà đã là con dê to thì tôi chẳng muốn bình luận thêm”.

Giờ đây, khi Mourinho phải rời Thổ Nhĩ Kỳ trong cay đắng, Icardi và CĐV Galatasaray xem đó như một chiến thắng ngọt ngào cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Với chân sút người Argentina, sự ra đi của Mourinho chẳng khác nào lời khẳng định cho vị thế thống trị của Galatasaray tại Super Lig và cho cuộc khẩu chiến mà anh đã theo đuổi đến cùng.