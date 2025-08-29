Đại chiến hấp dẫn nhất vòng phân hạng Champions League

PSG gặp Barcelona tại vòng phân hạng Champions League là trận đấu nhận nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Barcelona gặp PSG là cuộc đối đầu đáng chờ đợi. Ảnh: Reuters.

AS chỉ ra đây là màn so tài của những ngôi sao hàng đầu thế giới và đang cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu Quả bóng vàng như Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal và Raphinha (Barcelona). Cả ba đều rất quyết tâm có màn trình diễn tốt để chứng tỏ bản thân xứng đáng với Quả bóng vàng.

Lịch sử đối đầu cũng chỉ ra thành tích cân bằng của hai đội. Trong 14 lần chạm mặt, Barcelona thắng 5, hòa 4 và thua 5 lần trước PSG. Ở cuộc đối đầu gần nhất tại tứ kết Champions League 2023/24, PSG thua 2-3 trước Barcelona trên sân nhà ở lượt đi, trước khi thắng 4-1 tại lượt về ở Camp Nou.

Trận đấu này cũng là một dịp đặc biệt cho HLV Luis Enrique, người từng dẫn dắt Barcelona giành chức vô địch Champions League mùa 2014/15. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tái ngộ đội bóng cũ sau khi chính đoàn quân của ông loại Barcelona khỏi giải ở mùa 2023/24.

Mbappe giúp PSG hạ Barcelona ở mùa 2023/24. Ảnh: Reuters.

Nasser Al Khelaifi, Chủ tịch PSG, chia sẻ sau buổi lễ bốc thăm: "Mọi người đều nóng lòng chờ đợi trận đấu này. Đây là một cuộc so tài tuyệt vời giữa hai câu lạc bộ lớn. Trước đây, chúng tôi loại họ khỏi giải đấu. PSG là nhà vô địch mùa trước, nhưng giờ đây toàn đội dành sự tập trung cho mùa giải hiện tại".

Ở Champions League mùa trước, PSG lên ngôi khi đánh bại Inter Milan 5-0 ở chung kết. Trong khi đó, Barcelona bị chính Inter loại ở bán kết với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận.

Ngoài Barcelona, đối thủ của PSG tại vòng phân hạng Champions League năm nay còn có Athletic Bilbao, Atalanta, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Sporting, Tottenham và Newcastle.

PSG thảm bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup Rạng sáng 14/7, PSG thua Chelsea 0-3 ở trận phân định ngôi vương cúp thế giới các CLB.