Sao trẻ Barca dằn vặt khi Chelsea ra tối hậu thư

Fermin Lopez vẫn giữ ưu tiên gắn bó với Barcelona, nhưng Chelsea tăng tốc mạnh mẽ trong nỗ lực chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi trong những giờ qua.

Fermin đang rất phân vân về tương lai.

Theo nguồn tin thân cận với Fermin, phía Chelsea chuẩn bị lời đề nghị chính thức đầu tiên trị giá khoảng 50 triệu euro kèm phụ phí. Tuy nhiên, con số này vẫn còn cách rất xa yêu cầu của Barcelona, đội bóng đang kiên quyết giữ chân ngôi sao trưởng thành từ lò La Masia.

Thông điệp từ phía Barcelona đã rất rõ ràng. Nếu như trước đó, họ khẳng định chỉ cân nhắc các đề nghị từ 70 triệu euro, thì nay con số tối thiểu đã nâng lên thành 90 triệu. Đây là cách để khẳng định lập trường: Fermín là “người bất khả xâm phạm”, trừ khi xuất hiện một lời đề nghị không thể chối từ.

Ở trung tâm huấn luyện của Barcelona, ai cũng hiểu rõ sự quan tâm từ phía Chelsea và cả những phút phân vân mà cầu thủ từng trải qua. Sức hút tài chính từ Premier League là điều không thể phủ nhận. Chelsea sẵn sàng dành cho Fermin một bản hợp đồng vượt xa mức lương hiện tại ở Camp Nou, cùng cơ hội trở thành trụ cột của một tập thể đang tái thiết, vừa vô địch Conference League và FIFA Club World Cup mùa trước.

Về phía Fermin, quá trình này cũng khiến anh có phần khó xử. Tài năng của Barca đã tâm sự với gia đình và những người thân cận, đồng thời cố gắng không để xao nhãng về chuyên môn. Tiền vệ trẻ khẳng định mong muốn tiếp tục khoác áo "Blaugrana".

Dù vậy, Chelsea chưa có ý định buông bỏ. CLB thành London thậm chí từng đặt ra “tối hậu thư” 48 giờ để Fermin đưa ra câu trả lời, nhưng kỳ hạn trôi qua mà cầu thủ không hề nhượng bộ. Điều đó không đồng nghĩa họ bỏ cuộc. Ở London, lãnh đạo Chelsea tin rằng thị trường vẫn chưa kết thúc và sự kiên trì có thể xoay chuyển tình thế. Họ có tiềm lực tài chính và không hề do dự khi đầu tư vào những tài năng trẻ.