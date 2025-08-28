Fermin lưỡng lự trước ngã rẽ Chelsea-Barca

Fermin Lopez đang đứng trước quyết định lớn nhất sự nghiệp khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè bước vào những ngày cuối.

Fermin xem xét tới Chelsea.

Từ chỗ luôn khẳng định tình yêu tuyệt đối với Barcelona, tiền vệ trẻ nay đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lời mời gọi từ Chelsea - một cơ hội hấp dẫn cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Ở lại Camp Nou đồng nghĩa với việc tiếp tục nuôi giấc mơ thành công trong màu áo đội bóng mà anh gắn bó từ nhỏ. Nhưng thực tế phũ phàng là sau hai vòng La Liga, Fermin mới được ra sân 45 phút, thậm chí bị gạt ra khỏi kế hoạch trong trận gặp Levante.

HLV Hansi Flick ưu tiên thử nghiệm Raphinha và Dani Olmo, để lại Fermin mòn mỏi trên ghế dự bị. Sự cạnh tranh ở hai vị trí sở trường - tiền vệ công và cánh trái - cũng khốc liệt, với Olmo, Gavi, Ferran Torres, Rashford và chính Raphinha đều chen chúc.

Trong khi đó, Chelsea không chỉ là bến đỗ giàu tiềm năng mà còn là đương kim vô địch thế giới theo giải đấu mới của FIFA. "The Blues" hứa hẹn mang lại cho Fermin cơ hội ra sân thường xuyên, đồng thời trả mức lương gấp đôi so với Barcelona. Với một tài năng trẻ đang khao khát khẳng định mình, đây là lời mời khó có thể làm ngơ.

Fermin là tài năng của Barca.

Yếu tố khiến Fermin thêm day dứt là tình hình tài chính bấp bênh của Barca. CLB sẵn sàng lắng nghe đề nghị để giảm tải quỹ lương và cân bằng luật Công bằng tài chính, trong bối cảnh tuyến giữa đang thừa nhân sự. Bản thân Hansi Flick cũng thừa nhận không hoàn toàn hài lòng với Fermin trong giai đoạn tiền mùa giải, dù đánh giá cao sự tiến bộ gần đây.

Ngoài sân cỏ, cầu thủ trưởng thành từ La Masia còn dần xa cách một số bạn bè thân thiết trong phòng thay đồ - chi tiết nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng lớn tới tâm lý và quyết định cuối cùng.

Fermin giờ đây phải chọn: tiếp tục kiên nhẫn ở Barcelona để theo đuổi giấc mơ tuổi thơ, hay dứt áo sang Chelsea để tìm cơ hội bứt phá. Dù quyết định ra sao, đây chắc chắn sẽ là bước ngoặt lớn cho tương lai của tài năng trẻ người Tây Ban Nha.