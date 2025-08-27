Nội bộ Barcelona tranh cãi vì tiền vệ 70 triệu euro

Barcelona xem xét bán tiền vệ Fermin Lopez trước sự phản đối của HLV Hansi Flick.

Fermin Lopez (trái) có thể rời Barcelona. Ảnh: Reuters.

AS cho biết ban lãnh đạo của Barcelona hy vọng rằng thương vụ chuyển nhượng Fermin Lopez có thể giúp cải thiện tình hình tài chính của câu lạc bộ, vốn đang trong trạng thái báo động. Tuy nhiên, ý tưởng này vấp phải sự phản đối của HLV Hansi Flick, khi ông xem Lopez là nhân tố quan trọng ở sân Camp Nou mùa này.

Tại cuộc họp báo trước trận gặp Levante cuối tuần trước, HLV Flick khẳng định mạnh mẽ: "Tôi muốn Fermin và Marc Casado ở lại. Mùa giải còn dài và rất khó khăn, tôi cần tất cả cầu thủ".

Dù Casado có được cơ hội ra sân, Lopez lại không chơi phút nào trong trận thắng 3-2 trước Levante. Điều này càng khiến người hâm mộ lo lắng về tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Chelsea đang đẩy mạnh việc đàm phán để chiêu mộ Lopez từ Barcelona. "The Blues" dự kiến đưa ra lời đề nghị khoảng 50 triệu euro. Con số này sẽ là cú hích đáng kể cho ngân sách của Barcelona. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou tuyên bố không bán Lopez dưới 70 triệu euro.

Theo AS, Barcelona biết rằng Chelsea có khả năng tài chính mạnh mẽ, với việc đã chi gần 280 triệu euro cho hàng loạt tân binh ở mùa hè này.

Ở mùa 2024/25, Lopez ra sân 46 trận trên mọi đấu trường và ghi 8 bàn cho Barcelona.

Ngoài Lopez, Chelsea cũng quan tâm đến Alejandro Garnacho của MU. "The Blues" ra giá khoảng 35-40 triệu euro cho tiền vệ người Argentina.

