Amorim thẳng thắn phơi bày sự thật phũ phàng ở Man Utd

Ruben Amorim không giấu giếm sự tuyệt vọng sau thảm bại trước Grimsby tại vòng 2 Carabao Cup.

Ruben Amorim đang đối mặt với rất nhiều thách thức ở Man Utd.

Và điều duy nhất còn lại để bấu víu chính là sự thẳng thắn của ông, thay vì những câu trả lời nhạt nhẽo thường thấy từ ghế nóng Old Trafford.

Ở Carrington, Ruben Amorim bước vào phòng họp báo với ánh mắt căng thẳng, dáng đi nhanh gọn, và sự tập trung gần như tuyệt đối. Không còn là những nụ cười xã giao hay vài câu đệm quen thuộc, ông tiến thẳng tới bục phát biểu mới được lắp đặt trong khán phòng hiện đại - một phần cải tạo trị giá hàng chục triệu bảng.

Tất cả không gian ấy được xây dựng để truyền cảm hứng, nhưng người ngồi ở trung tâm sân khấu lại vừa trải qua một trong những thất bại ê chề nhất lịch sử Man Utd: cú sốc bị Grimsby Town loại ở Carabao Cup.

Sự thẳng thắn thay vì né tránh

Thông thường, các HLV Premier League bắt đầu buổi họp báo bằng vài thông tin y tế, rồi khéo léo lái sang chuyện khác. Nhưng Amorim thì khác.

Khi được hỏi về phát biểu sau trận thua tại Blundell Park, ông chỉ cười nhẹ, rồi lập tức bước vào một “bài diễn văn” thẳng thừng. Không hoa mỹ, không lạc đề, mỗi câu trả lời của ông đều gọn gàng, trực diện.

Ông nhìn thẳng vào phóng viên, trả lời bằng sự tập trung đến mức khiến cả khán phòng lặng đi. Trong giọng nói ấy là một sự pha trộn giữa tức giận, bất lực và khát vọng.

Amorim thừa nhận đây là giai đoạn tệ hại nhất của Man United trong kỷ nguyên Premier League. Và thay vì tìm cách xoa dịu dư luận, ông chọn nói đúng những gì mình thấy: một tập thể rệu rã, thiếu bản lĩnh, và đang chìm sâu vào khủng hoảng.

Amorim từng nhiều lần để lộ cảm xúc thật: ông “ghét” cầu thủ của mình, có lúc muốn rời ghế nóng ngay lập tức, và thậm chí sau thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League, ông từng sẵn sàng ra đi mà không cần khoản đền bù nào. Với nhiều HLV, đó có thể bị xem là dấu hiệu yếu đuối. Nhưng ở Man United hiện tại, sự thẳng thắn ấy lại trở thành thứ quý giá hiếm hoi.

MU của Ruben Amorim không có được những kết quả tốt gần đây.

Những năm qua, CĐV "Quỷ đỏ" quá quen với những câu trả lời vô thưởng vô phạt: “chúng tôi sẽ cải thiện”, “mọi chuyện cần thời gian”. Jose Mourinho từng để lại dấu ấn với bài diễn văn “heritage” (di sản bóng đá), Ralf Rangnick mô tả CLB cần “phẫu thuật tim”, còn Erik ten Hag nhắc nhở ông không phải Harry Potter.

Giờ đây, Amorim mang đến một phong cách khác: ông không che đậy sự thất vọng, thậm chí không giấu cả nỗi tuyệt vọng của chính mình. Và chính điều đó, nghịch lý thay, lại tạo cảm giác ông còn giữ được niềm tự trọng cho một tập thể vốn đã đánh mất quá nhiều.

Những cuộc họp nóng bỏng và hệ quả tất yếu

Amorim không ngần ngại chỉ trích cầu thủ ngay trong phòng thay đồ. Alejandro Garnacho từng bị gọi đích danh ở một buổi họp kín và rồi vài tháng sau đã ra đi, tiến gần việc gia nhập Chelsea. Điều đó cho thấy sự căng thẳng nội bộ không chỉ là tin đồn, mà là thực tế sống còn.

Ở Carrington, những buổi họp đội của Amorim có thể trở thành những cuộc đấu khẩu. Nhưng ít nhất, nó cho thấy cựu thuyền trưởng Sporting CP không chịu chấp nhận trạng thái trì trệ. Ông không tìm cách “giữ ghế” bằng sự im lặng, mà chọn cách đối diện trực diện với vấn đề - dù điều đó khiến ông thêm nhiều kẻ thù trong phòng thay đồ.

Trong cơn mưa nặng hạt ở Cleethorpes sau trận thua Grimsby tại Carabao Cup, Amorim chia sẻ với ITV rằng quãng nghỉ đội tuyển quốc gia tới sẽ là thời điểm để “đánh giá lại tương lai”. Ông thú nhận bản thân có những “dao động cảm xúc dữ dội”: từ khao khát cháy bỏng sau chiến thắng, đến chán chường cực độ sau thất bại. Và chính vì thế, mỗi khi Man United gục ngã, công chúng lại được nghe những phát biểu mạnh mẽ, thậm chí cay nghiệt.

Amorim vẫn còn khát khao chiến đấu ở MU.

Điều này không có nghĩa Amorim là người mất kiểm soát. Trái lại, nó phản ánh rằng ông coi công việc ở Old Trafford là nỗi ám ảnh thường trực. Khi một HLV bày tỏ sự tức giận, đó là bằng chứng ông vẫn còn gắn bó, vẫn còn chiến đấu. Nếu chỉ nói những câu xã giao nhạt nhẽo, có lẽ Man United mới thực sự rơi vào trạng thái nguy hiểm nhất: sự buông xuôi.

Man Utd, sau hơn một thập kỷ trượt dài, thử nhiều phong cách HLV: từ kỷ luật sắt đá, triết lý kiểm soát bóng, đến cả cách tiếp cận mang tính “giải trí”. Nhưng giờ đây, Amorim mang lại điều đơn giản nhất mà đội bóng này cần: sự thật. Dù khó nuốt, dù phũ phàng, nhưng ít nhất nó không còn che đậy.

Khi Amorim rời Old Trafford - bởi viễn cảnh ấy sớm muộn cũng sẽ đến nếu kết quả không đổi thay - ông sẽ để lại những câu nói còn vang vọng lâu dài. Có thể người ta không nhớ hết các trận cầu, nhưng sẽ nhớ về một HLV dám nói rằng mình “ghét” cầu thủ, dám công khai muốn bỏ cuộc, và dám thừa nhận United đang sa sút đến mức nào.

Với một CLB đang chạm đáy danh dự, đó không chỉ là những phát ngôn gây sốc. Đó là lời cảnh tỉnh, là tấm gương phản chiếu sự thật - thứ mà Man Utd cần nhìn vào, nếu họ thực sự muốn tìm lại ánh hào quang đã mất.