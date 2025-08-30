Amorim lên tiếng về chiến thuật gây tranh cãi

HLV Ruben Amorim của MU tuyên bố sẽ không từ bỏ sơ đồ chiến thuật 3-4-3 dù đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất mùa giải.

Amorim bị chỉ trích vì áp dụng chiến thuật không phù hợp tại MU. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới hôm 29/8, HLV Amorim cho biết: "Họ đã hỏi trước khi tôi đến, liệu tôi có thể vận hành theo hệ thống này không? Tôi đã trả lời rằng tôi sẽ áp dụng hệ thống của mình bất kể điều gì xảy ra".

HLV người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh rằng việc thay đổi chiến thuật chỉ nên diễn ra khi ông tin rằng đó là cách tốt nhất để đạt được chiến thắng.

Thống kê cho thấy Amorim chỉ giành được bảy chiến thắng trong 29 trận đấu tại Premier League. Màn trình diễn tệ hại trước Grimsby ở vòng 2 League Cup đã cho thấy những giới hạn của sơ đồ 3-4-3, ngay cả khi đối đầu với một đội ở giải hạng Tư. Tuy nhiên, Amorim tin rằng sơ đồ này vẫn có thể hoạt động tốt nếu các cầu thủ hiểu và thực hiện đúng.

Amorim cũng tiết lộ rằng trong sự nghiệp cầu thủ của mình, ông chưa bao giờ thi đấu theo sơ đồ 3-4-3, mà chủ yếu là 4-4-2 và 4-3-3. Amorim cho rằng sơ đồ này không hề cứng nhắc và có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Bất chấp những khó khăn hiện tại, Amorim khẳng định ông sẽ không từ chức và vẫn muốn tiếp tục dẫn dắt MU. "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng tôi muốn ở lại đây. Tôi là huấn luyện viên của MU và tôi nghĩ điều đó sẽ không thay đổi", Amorim kết luận.

Phản ứng của Mainoo khi liên tiếp bị gạch tên Đêm 24/8, Kobbie Mainoo cúi đầu thất vọng do không được ra sân khi MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League 2025/26.