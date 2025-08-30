Amorim đã chạm 'ngưỡng gãy' ở Man United

Wayne Rooney tin rằng Ruben Amorim đang ở trong tình thế nguy hiểm sau thất bại ê chề trước Grimsby.

Những lời xin lỗi và chỉ trích của HLV người Bồ Đào Nha chỉ càng làm lộ rõ một Man United đang rạn vỡ từ bên trong.

Ba trận đầu mùa, một điểm ở Premier League, rồi cú ngã đau điếng tại Carabao Cup trước đối thủ hạng Tư Grimsby - kịch bản ấy đẩy Ruben Amorim vào tình cảnh chẳng khác gì “ngồi trên lửa”. Đến mức Wayne Rooney, biểu tượng một thời của Old Trafford, đã phải thốt lên: “Đây có lẽ là ngưỡng gãy của cậu ấy”.

Nỗi đau từ Blundell Park

Thất bại trên chấm luân lưu trước Grimsby không đơn thuần là một cú sốc về kết quả. Điều khiến dư luận bàng hoàng hơn chính là cách Manchester United gục ngã. Amorim tung ra sân nhiều trụ cột, từ những cầu thủ được xem là tinh túy nhất trong đội hình, nhưng tập thể ấy lại nhập cuộc hời hợt, để đối thủ chiếu dưới dồn ép, rồi tự bắn vào chân mình bằng hàng loạt sai lầm cá nhân.

Sau trận, chính Amorim phải thừa nhận: “Cách chúng tôi bắt đầu trận đấu, như thể chúng tôi không có mặt ở đó. Đây là một vấn đề nghiêm trọng của CLB”. Đó không còn là những lời bao biện hay xoa dịu dư luận, mà là sự thú nhận trần trụi về một tập thể đang mất phương hướng.

Trên sóng BBC Sport, Rooney phân tích sắc lạnh: “Điều đáng lo nhất là phát biểu của HLV sau trận rất nặng nề với cầu thủ. Nếu phải nói ra như vậy, có nghĩa là bên trong đã có sự rạn vỡ”.

Rooney, hơn ai hết, hiểu rõ áp lực khổng lồ tại Old Trafford. Anh nhắc lại rằng Amorim mới 40 tuổi, chưa từng dẫn dắt một CLB nào phải gánh vác bộ máy truyền thông, thương mại, kỳ vọng khổng lồ từ CĐV toàn cầu như Man United. “Áp lực ấy khác hẳn, và khi không có chiến thắng, nó bắt đầu bóp nghẹt bạn”, Rooney nhận định.

Lời cảnh báo từ một huyền thoại không chỉ nhắm vào Amorim, mà còn như một tấm gương phản chiếu cho ban lãnh đạo United: CLB này đã nhiều lần lặp lại sai lầm trong việc chọn HLV, trao kỳ vọng rồi để họ tự vật lộn với guồng xoáy khắc nghiệt của Old Trafford.

Amorim lên nắm quyền tháng 11/2024 với hứa hẹn thay đổi toàn diện. Nhưng chỉ sau vài tháng, ông khép lại mùa giải ở vị trí thứ 15 Premier League – thành tích tệ nhất của CLB kể từ năm 1974. Chung kết Europa League cũng trôi qua trong thất bại trước Tottenham. Thống kê lạnh lùng: tỷ lệ thắng 35,56%.

Những con số ấy cho thấy, Amorim không hề đem lại bước tiến rõ rệt. Man United vẫn mắc kẹt trong chu kỳ: chi tiền lớn, đổi HLV liên tục, hy vọng nhen lên rồi lại tắt lịm. Grimsby chỉ là một điểm nổ tiếp theo, biến mọi vấn đề âm ỉ thành khủng hoảng hiện hữu.

Khi lời xin lỗi không đủ

Sau trận, Amorim liên tục nói “xin lỗi” - tới mức ông lặp lại ba lần trong cùng một phát biểu. Nhưng Old Trafford đã chán nghe lời hứa và xin lỗi. Các CĐV muốn thấy tinh thần chiến đấu, một lối chơi rõ ràng, và trên hết là niềm tin rằng CLB này có thể thoát khỏi vũng lầy.

Ruben Amorim có thể còn cơ hội, nhưng cơ hội ấy đang nhỏ lại từng ngày.

Amorim nhận trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng không ngần ngại công khai sự thất vọng về học trò. Đó là con dao hai lưỡi. Một mặt, ông thể hiện sự thẳng thắn. Nhưng mặt khác, như Rooney cảnh báo, khi HLV buộc phải công khai chỉ trích cầu thủ, “có gì đó đã gãy” trong phòng thay đồ.

Chỉ mới đầu mùa, nhưng Man United đã đứng trước ngã rẽ. Trận gặp Burnley trên sân nhà thuộc vòng 3 Premier League lúc 21h ngày 30/8 không chỉ là cơ hội sửa sai, mà còn có thể định đoạt số phận của Amorim. Thêm một thất bại nữa, bầu không khí Old Trafford sẽ trở nên ngột ngạt tới mức khó lòng cứu vãn.

Man United đã trải qua 12 năm hỗn loạn sau thời Sir Alex, với đủ loại HLV từ lão luyện như Van Gaal, Mourinho cho đến “người nhà” như Solskjaer. Giờ đây, Amorim - đại diện cho thế hệ HLV trẻ - lại có nguy cơ nối dài danh sách nạn nhân.

Wayne Rooney không phải người ngoài cuộc. Lời nhận định của anh về “ngưỡng gãy” không chỉ là góc nhìn cá nhân, mà còn là tiếng vọng từ hàng triệu CĐV đang dần mất kiên nhẫn. Ruben Amorim có thể còn cơ hội, nhưng cơ hội ấy đang nhỏ lại từng ngày.

Man United không thể mãi chìm trong vòng luẩn quẩn của thất vọng. Nếu Amorim không sớm tìm ra lối thoát, chính ông sẽ trở thành chương tiếp theo trong cuốn biên niên sử u ám hậu Ferguson.