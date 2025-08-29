MU có ứng viên sáng giá thay Amorim

HLV Oliver Glasner của Crystal Palace là một trong số những gương mặt tiềm năng có thể thay thế Ruben Amorim dẫn dắt MU.

Oliver Glasner là ứng viên sáng giá thay Amorim. Ảnh: Reuters.

Theo CaughtOffside, MU xem xét lựa chọn Oliver Glasner của Palace. Động thái này diễn ra sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford trải qua một tuần thi đấu thảm hại với việc bị loại khỏi League Cup bởi Grimsby. Tương lai của Amorim cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

Từ khi tiếp quản Crystal Palace vào năm 2024, Glasner đạt được thành công rực rỡ. Dưới sự dẫn dắt của ông, Palace giành được danh hiệu FA Cup đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho câu lạc bộ.

Glasner cũng đang áp dụng sơ đồ 3-4-3 tại Selhurst Park, điều này có thể giúp quá trình chuyển giao giữa các HLV diễn ra dễ dàng hơn tại MU. Ngoài ra, kinh nghiệm làm việc và chịu áp lực tại Premier League của Glasner cũng được đánh giá cao.

"Quỷ đỏ" chi ra hơn 220 triệu bảng trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây để nâng cấp đội hình, với sự xuất hiện của các cầu thủ như Patrick Dorgu, Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Tất cả đều có thể dễ dàng hòa nhập vào hệ thống chiến thuật 3-4-3 của Glasner mà không cần mất thêm thời gian thích nghi.

Hợp đồng của HLV người Áo với Palace còn thời hạn đến tháng 6/2026. Đôi bên chưa có động thái gia hạn tiếp. Báo chí Anh cho rằng đây là cơ hội lớn để MU thuyết phục Glasner về làm việc.

