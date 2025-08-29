Amorim ngạo mạn hay thiếu dũng khí sửa sai

HLV Ruben Amorim đến Manchester United với niềm kiêu hãnh sau thành công cùng Sporting Lisbon nhưng giờ ông đang đi vào vết xe đổ của nhiều tiền nhiệm ở Old Trafford.

Amorim đang bướng bỉnh và thiếu dũng khí thay đổi.

Một HLV cần kiên định với triết lý bóng đá của mình, nhưng đồng thời cũng phải đủ linh hoạt để điều chỉnh khi kết quả đi xuống. Amorim dường như có niềm tin tuyệt đối vào sơ đồ 3-4-3, nhưng lại thiếu dũng khí để thay đổi.

Thậm chí trong loạt luân lưu với Grimsby, ông còn không dám đứng xem, chỉ ngồi gục trong khu kỹ thuật với dáng vẻ bất lực. Thất bại ở Carabao Cup mới đây là bằng chứng rõ rệt nhất rằng sự cứng nhắc ấy đang phản tác dụng.

Điều này khiến Amorim bị ví như một HLV đầy ngạo mạn, tin rằng giữ vững bản kế hoạch không lay chuyển là biểu hiện của nguyên tắc. Về lý thuyết thì nghe có vẻ đúng, nhưng thực tế lại sai lầm. Cầu thủ cần cảm thấy HLV tin tưởng vào kế hoạch để họ dốc sức theo đuổi.

Tuy nhiên, nếu họ làm theo 100% mà kết quả vẫn thảm hại - chỉ giành được 27 điểm sau 29 trận Premier League, rồi còn bị loại khỏi League Cup bởi một đội bóng hạng Tư - thì không thể cố chấp thêm được nữa. Vậy mà đến lúc này, vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn chưa chịu đổi hướng. Phải chăng Amorim không đủ dũng khí để thừa nhận sai lầm của bản thân?

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox hiểu rõ sự bướng bỉnh của Amorim. Một phần công việc của ông là ủng hộ HLV trưởng, nhưng thời điểm này, việc thảo luận về hệ thống 3-4-3 đang bế tắc của United là điều cần thiết. Trước đây, Erik ten Hag từng bị Dan Ashworth – người tiền nhiệm của Wilcox – gây áp lực phải thay đổi lối chơi. Khi kết quả không cải thiện, Ten Hag bị sa thải.

Wilcox hoàn toàn có quyền yêu cầu Amorim đổi sơ đồ, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Bởi lẽ cả Wilcox, Omar Berrada (CEO) và Sir Jim Ratcliffe đều chọn Amorim dựa trên bản sắc 3-4-3. Nếu giờ đây họ thẳng thừng nói rằng không còn tin vào hệ thống ấy nữa, thì chẳng khác nào mất niềm tin luôn cả vào chính nhà cầm quân người Lisbon.

Giờ phải có ai đó ở MU đủ dũng khí lên tiếng để thay đổi sơ đồ chiến thuật trước khi nó tiếp tục kéo đội bóng xuống vực thẳm không lối thoát.

Trong màn trình diễn tệ hại tại Blundell Park, Kobbie Mainoo vẫn để lại vài khoảnh khắc tích cực, đặc biệt ở hiệp một. Anh di chuyển nhịp nhàng, xử lý khéo léo trong không gian hẹp và có kỹ năng “số 8” mà MU hiện thiếu.

Mainoo xứng đáng được trọng dụng.

Ấy vậy mà Amorim vẫn không tin rằng Mainoo xứng đáng đá chính. Đây là cầu thủ từng ghi bàn quyết định ở chung kết FA Cup 2024 trước Man City, rồi tỏa sáng rực rỡ tại EURO với tuyển Anh, thậm chí đá chính trong trận chung kết.

Từ Giáng sinh năm ngoái, Mainoo luôn bị gạt ra khỏi đội hình xuất phát, và kết quả của MU cũng chẳng khởi sắc hơn. Khi mối quan hệ của Amorim với Marcus Rashford và Alejandro Garnacho rạn nứt, Amorim cần đủ dũng khí để đưa Bruno Fernandes trở lại vai trò số 10 quen thuộc và trao cơ hội cho Mainoo làm trục xoay ở tuyến giữa.