2 quyết định gây phẫn nộ ở trận Chelsea-Fulham

Tối 30/8, Chelsea thắng Fulham 2-0 trong trận cầu gây tranh cãi thuộc vòng 3 Premier Leaguue 2025/26.

Tình huống Pedro để bóng chạm tay nhưng trọng tài không bắt lỗi.

Trên sân Stamford Bridge, tình huống tranh cãi đầu tiên xảy ra ở phút 25 khi tiền vệ Josh King nhận bóng từ đường chuyền chọc khe của đồng đội, sau đó lao vào vùng cấm và dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới Chelsea.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Robert Jones xác định Rodrigo Muniz phạm lỗi với cầu thủ Chelsea trước đó. Phân tích từ máy quay cho thấy Muniz vô tình đạp vào chân trung vệ Trevor Chalobah khi xoay người, khiến trọng tài hủy bàn thắng của Fulham.

Tình huống tranh cãi thứ hai diễn ra ở phút 56, dẫn tới bàn thắng trên chấm 11 m của Enzo Fernandez. Trọng tài xác định cầu thủ Fulham để bóng chạm tay trong khu vực cấm nên cho Chelsea được hưởng phạt đền. Trước đó, tiền đạo Joao Pedro bên phía Chelsea cũng chạm tay vào bóng khi tranh chấp.

Tuy nhiên, theo phân tích từ Sky Sports, không có lỗi chạm tay đối với Pedro, bởi đó là pha bóng không cố ý và theo quy định, không được xem là phạm lỗi. Sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài Jones nắm rõ tình hình và không thổi phạt cầu thủ "The Blues".

Dù vậy, cả 2 tình huống đều tạo nên phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên trung lập phẫn nộ trước quyết định của trọng tài chính, đồng thời cho rằng Fulham bị xử ép.

Tối 30/8, hai bàn thắng của Pedro và Enzo giúp Chelsea vượt qua Fulham với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Enzo Maresca. Ở trận ra quân, Chelsea hòa Crystal Palace 0-0. Sau 3 vòng, Chelsea tạm dẫn đầu với 7 điểm.