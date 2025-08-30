Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

2 quyết định gây phẫn nộ ở trận Chelsea-Fulham

  • Thứ bảy, 30/8/2025 21:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 30/8, Chelsea thắng Fulham 2-0 trong trận cầu gây tranh cãi thuộc vòng 3 Premier Leaguue 2025/26.

Tình huống Pedro để bóng chạm tay nhưng trọng tài không bắt lỗi.

Trên sân Stamford Bridge, tình huống tranh cãi đầu tiên xảy ra ở phút 25 khi tiền vệ Josh King nhận bóng từ đường chuyền chọc khe của đồng đội, sau đó lao vào vùng cấm và dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới Chelsea.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Robert Jones xác định Rodrigo Muniz phạm lỗi với cầu thủ Chelsea trước đó. Phân tích từ máy quay cho thấy Muniz vô tình đạp vào chân trung vệ Trevor Chalobah khi xoay người, khiến trọng tài hủy bàn thắng của Fulham.

Tình huống tranh cãi thứ hai diễn ra ở phút 56, dẫn tới bàn thắng trên chấm 11 m của Enzo Fernandez. Trọng tài xác định cầu thủ Fulham để bóng chạm tay trong khu vực cấm nên cho Chelsea được hưởng phạt đền. Trước đó, tiền đạo Joao Pedro bên phía Chelsea cũng chạm tay vào bóng khi tranh chấp.

Tuy nhiên, theo phân tích từ Sky Sports, không có lỗi chạm tay đối với Pedro, bởi đó là pha bóng không cố ý và theo quy định, không được xem là phạm lỗi. Sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài Jones nắm rõ tình hình và không thổi phạt cầu thủ "The Blues".

Dù vậy, cả 2 tình huống đều tạo nên phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên trung lập phẫn nộ trước quyết định của trọng tài chính, đồng thời cho rằng Fulham bị xử ép.

Tối 30/8, hai bàn thắng của Pedro và Enzo giúp Chelsea vượt qua Fulham với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Enzo Maresca. Ở trận ra quân, Chelsea hòa Crystal Palace 0-0. Sau 3 vòng, Chelsea tạm dẫn đầu với 7 điểm.

Tranh cãi ở trận Chelsea-Fulham

Tiền vệ Josh King của Fulham sút tung lưới Robert Sanchez của Chelsea, nhưng bàn thắng đã bị trọng tài từ chối.

4 giờ trước

Trọng tài làm lu mờ chiến thắng của Chelsea

Trọng tài Robert Jones gây tranh cãi khi đưa ra nhiều quyết định khó hiểu, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của trận Chelsea thắng Fulham 2-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

4 giờ trước

Jackson có thể giúp Chelsea 'bỏ túi' 80 triệu euro

Bayern Munich đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo Nicolas Jackson trong một mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt với giá lên tới 80 triệu euro.

7 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

tranh cãi Chelsea - Fulham Fulham Crystal Palace tranh cãi Chelsea Fulham

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý